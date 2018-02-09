Валуев назвал «политической игрой» решение CAS отклонить апелляции российских спортсменов

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Марианна Чурсина
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал RT решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане.
Валуев назвал «политической игрой» решение CAS отклонить апелляции российских спортсменов
  • Николай Валуев
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

Он отметил, что это серьёзный удар, «как и всё, что происходит сейчас на Олимпийских играх в отношении российской сборной».

«Изначально эта Олимпиада ущербная. Такой она, наверное, и запомнится, потому что там не будет сильнейших спортсменов. Речь идёт о тех, кого отстранили безосновательно, только предполагая что-то. Таким образом, сегодня сам принцип олимпизма уже утерян. Всем ясно, что всё это — политическая игра», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь CAS Мэттью Риб сообщил, что суд отклонил апелляционные жалобы 47 россиян, в том числе тренеров, на недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.

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