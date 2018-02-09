«Форма санкций и дискриминация»: как в России отреагировали на решение CAS о недопуске спортсменов к Олимпиаде

Решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции 45 российских атлетов и двух тренеров в Москве назвали ожидаемым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что всем спортсменам будет оказана правовая поддержка. В Госдуме вердикт CAS сочли дискриминационным и расценили как одну из форм санкций против национального спорта. О реакции России на недопуск атлетов к Играм — в материале RT.

В аппарате президента России сдержанно отреагировали на решение CAS отклонить апелляции спортсменов национальной команды.

«Мы сожалеем. Принимаем во внимание решение этой судебной инстанции. Безусловно, продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои права», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков также призвал оказать поддержку всем российским спортсменам — как тем, кто не сможет принять участие в Олимпиаде, так и тем, кто выступит на соревнованиях под нейтральным флагом.

Также по теме «Политическое решение»: как отреагировали на вердикт CAS не допущенные к Олимпиаде россияне Российские спортсмены и тренеры, которых МОК не пригласил на Олимпийские игры в Пхёнчхане, не смогут принять участие в соревнованиях....

«Сейчас главное — поддержать наших спортсменов: и тех, кто остался на родине, и тех, кто поехал сейчас в Корею и будет там выступать», — добавил Песков.

В Госдуме назвали несправедливыми и дискриминационными решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам, сообщает РИА Новости.

«Государственная дума Федерального собрания России считает принятые МОК и CAS решения несправедливыми и дискриминационными. Эти решения не только наносят ущерб спортивной карьере российских спортсменов и тренеров, но и причиняют вред репутации МОК», — говорится в проекте заявления Госдумы.

В документе также отмечается, что решение CAS может рассматриваться как одна из форм санкций против российского спорта. Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что недопуск ряда российских спортсменов к турниру является политическим решением.

«Это (решение CAS. — RT) говорит, к сожалению, о дискредитации Международного олимпийского комитета в нынешнем составе. Он перестал быть олимпийским, перестал нести те функции, ради которых создавался, поскольку сегодня многие страны оказывают давление только ради того, чтобы сильные российские спортсмены не участвовали в Олимпиаде. Здесь уже симбиоз политики и личных интересов», — сказал он в разговоре с RT.

Он полагает, что пора заняться реформированием не только WADA, но и МОК, которые применяют практику двойных стандартов по отношению к российским и иностранным атлетам.

«Чуть ли не тонны лекарственных препаратов завозит одна страна — Норвегия, где более 60% всех призёров лыжных соревнований за последние 20 лет больны астмой. Они губят своё здоровье, принимают сильнодействующие препараты, которые являются при этом стимуляторами. Это же бред какой-то. Мы видим откровенные нарушения со стороны спортсменов США, дикость с переигрываниями. Именно поэтому нужен пересмотр условий, поскольку здесь уже даже не политика, а грязь подмешивается к спорту. Но спорт — ниточка мира, которая связывает все народы. Сегодня это разрушается, чего нельзя допускать. Поэтому состав и МОК, и WADA нужно полностью пересматривать», — добавил депутат.

Схожего мнения придерживается и экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

«Изначально эта Олимпиада ущербная. Такой она, наверное, и запомнится, потому что там не будет сильнейших спортсменов. Речь идёт о тех, кого отстранили безосновательно, только предполагая что-то. Таким образом, сегодня сам принцип олимпизма уже утерян. Всем ясно, что всё это — политическая игра», — подчеркнул Валуев в интервью RT.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, вердикт CAS не стал для неё неожиданностью. Особенно после резких высказываний со стороны президента МОК Томаса Баха в адрес суда.

«Вердикт был ожидаемым, особенно после реакции МОК на решение CAS, когда наших ребят оправдали и сняли пожизненную дисквалификацию. Для меня было понятно, что в этот раз CAS не пойдёт нам на уступки, давление на суд со стороны МОК было оказано феноменальное. Бах уже хотел чуть ли не расформировать суд. Даже не представляю, как они себя чувствовали», — призналась Журова «Спорт-Экспрессу».

По мнению другого депутата Госдумы, Дмитрия Свищёва, давление на CAS оказывал не только Международный олимпийский комитет.

«Теперь МОК на долгие годы будет вовлечён в судебные тяжбы. Спорт, к сожалению, стал политическим инструментом: американцы надавили на МОК, МОК, в свою очередь, начал давить на CAS», — поделился Свищёв мнением со «Спорт-Экспрессом».

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что вердикт CAS чётко указывает на то, что суд находится под влиянием МОК.

Решение CAS подводит черту под иллюзиями о независимости суда в системе МОК. Правильное решение - то, к-ое нужно МОК. Тоталитарная структура — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 февраля 2018 г.

«Решение CAS подводит черту под иллюзиями о независимости суда в системе МОК. Правильное решение — то, которое нужно МОК. Тоталитарная структура», — написал политик на своей странице в Twitter.

По его мнению, данный инцидент открывает новые возможности для иностранных атлетов. В частности, теперь они смогут применять запрещённые препараты, не прикладывая сертификаты о терапевтическом исключении (TUE).

«После решения CAS западные спортсмены могут свободно пользоваться запрещёнными препаратами даже без медицинской справки. Бах укажет суду, как голосовать», — добавил Пушков.

Коллега Пушкова — председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский — также согласен с тем, что данное решение не является справедливым.

«Мне кажется, сейчас в этой горячке уже ни в чём не разобраться, кроме как сделать вывод о предвзятом и никаким образом не объяснимом решении. Разбираться надо в более спокойной обстановке. Думаю, что сейчас уже ничего сделать нельзя, кроме как выразить своё неудовлетворение и возмущение всеми этими решениями», — приводит слова сенатора ТАСС.

По мнению министра спорта Павла Колобкова, не существует никаких разумных поводов для того, чтобы не позволить 45 российским спортсменам и двум действующим тренерам сборной принять участие в Олимпийских играх.

«Конечно, спортсмены и все мы считаем решение несправедливым. Они не будут допущены к участию в Играх в Пхёнчхане без уважительной причины. В настоящее время они со своими адвокатами изучают различные варианты действий в рамках правового поля», — заявил Колобков.

Также он отметил, что на данный момент не опубликованы мотивировочные части решения CAS, и выразил мнение, что суд принял аргументы МОК, признав, что комитет имеет «абсолютную свободу действий в принятии решений».

Известный комментатор и олимпийская чемпионка по бегу Ольга Богословская считает, что «недруги» не хотят видеть, как российские атлеты завоёвывают высшие награды на главном старте четырёхлетия.

«Это именно то, чего не хотят видеть наши недруги. Они не желают, чтоб вдруг кто-то из наших спортсменов выиграл и стоял на пьедестале почёта, а все прекрасно знали бы, кто это и из какой страны. Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан не оставляли надежды до конца, что решение будет в их пользу, поскольку тот же Виктор Ан не был упомянут ни в одном из докладов: ни Освальда, ни Макларена. Тем не менее он не имеет возможности выступать. Я следила за чемпионатом Европы по шорт-треку, и Виктор Ан, например, был готов очень хорошо. Увидев это, они его просто вычеркнули», — отметила Богословская.

Она также согласилась, что решение CAS было вынесено под влиянием Международного олимпийского комитета.

«После того как наши спортсмены были в CAS оправданы, мы слышали заявления высших чиновников Международного олимпийского комитета. И они не стеснялись в выражениях, говорили, что всё это неправильно, ужасно и нужно реформировать Спортивный арбитражный суд. В результате всей этой атаки CAS дрогнул в последний момент», — сказала Богословская.

Другой известный комментатор, Дмитрий Губерниев, испытал шок от вердикта CAS.

«Международный олимпийский комитет празднует победу! Больше из российских спортсменов в Пхёнчхан никто не приедет! Суд не усмотрел дискриминации со стороны МОК! Я в шоке! Слов нет. Тянули время, вымотали все нервы!» — сказал журналист на своей официальной странице в Instagram.

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что был уверен в подобном исходе слушания. По его мнению, система допуска к Олимпиаде напоминает ту, которая осуществляется на коммерческих турнирах.

«Это решение, конечно, другим и не могло быть. Сама формула приглашения такова, что её крайне сложно оспаривать, несмотря на то, были ли вообще нарушения. Суд и следовал этому. Сама процедура недопуска непрозрачная и не добавляет организации авторитета в глазах болельщиков. Эта процедура приглашения или неприглашения как у коммерческого частного клубного турнира. Это всё-таки Олимпийские игры. Всё это понизит конкуренцию и внимание к Играм», — считает Мутко.