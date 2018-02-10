Двое без Шипулина: Фуркад и Бё готовятся разыграть всё олимпийское золото в биатлоне

В субботу, 10 февраля, на Олимпиаде в Пхёнчхане стартуют соревнования по биатлону. В число фаворитов олимпийского турнира у мужчин входят норвежец Йоханнес Бё и француз Мартен Фуркад, а вот в соревнованиях женщин можно ждать сюрпризов. Как выступит российская команда, лишившаяся своей главной звезды Антона Шипулина — в материале RT.

Наряду с хоккеем и фигурным катанием биатлон является одним из самых популярных зимних видов спорта среди российских болельщиков. Отчасти, конечно, из-за его динамичности, зрелищности и непредсказуемости, но в первую очередь потому, что отечественные спортсмены всегда входили в число основных претендентов на медали — и стабильно их добывали. И в Кубке мира, и на первенствах планеты, и на Олимпийских играх тоже: воспоминания о триумфе мужской эстафетной команды в Сочи ещё свежи в памяти экспертов, журналистов и рядовых зрителей.

Впрочем, за последние полгода ситуация кардинальным образом изменилась. По совокупности разнообразных факторов российская сборная провалила подготовку к сезону-2017/18 и на шести уже состоявшихся этапах Кубка мира завоевала только три бронзовые награды — причём к каждой из них приложил руку Антон Шипулин, давно тренирующийся по индивидуальной программе.

Когда же за дело взялся МОК, сам факт участия отечественных биатлонистов в олимпийском турнире оказался под серьёзным сомнением. Изначально приглашения в Южную Корею получили только Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева, но и они в определённый момент рассматривали возможность отказа от участия в Играх, возмутившись предвзятым отношением организации Томаса Баха к их соотечественникам.

Впоследствии выяснилось, что в Пхёнчхан отправится ещё и Матвей Елисеев, чьё имя не попало в список приглашённых из-за технической ошибки — и в таком составе отечественная дружина сможет стартовать даже в смешанной эстафете, запланированной на 20 февраля. Но вероятность того, что Россия впервые со времён распада СССР останется без олимпийских наград в биатлоне, по-прежнему очень велика. Скажем прямо: даже одна медаль любого достоинства будет ошеломительным успехом команды, лидеров которой МОК и Спортивный арбитражный суд (CAS) оставили без одного из главных стартов в карьере.

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© dpa / Matthias Balk

Кто из оставшихся в строю россиян сможет удивить?

Биатлон — один из тех видов олимпийской программы, в которых для победы недостаточно просто находиться в хорошей функциональной готовности перед стартом. Большое влияние на результаты оказывают внешние факторы, практически не поддающиеся прогнозированию, например — стартовый номер или погодные условия, которые могут меняться по несколько раз за одну гонку. И тем не менее, даже если все они сложатся в пользу отечественных спортсменов, верить в успешные выступления женщин в индивидуальных соревнованиях могут только самые преданные фанаты Акимовой и Кайшевой: в ходе всего сезона обе попавшие на Игры россиянки много проигрывали соперницам ходом и не были стабильны на огневых рубежах.

Это же относится и к миксту — весьма специфическому виду программы, где привычный круг претендентов на медали (Норвегия, Германия, Франция, Швеция, Украина, Италия) расширяется за счёт стран, испытывающих дефицит высококлассных спортсменов при формировании полноценных мужской и женской команд, но способных выставить крепкую смешанную четвёрку — от Финляндии и Словакии, имеющих по одной биатлонистке экстра-класса в лице Кайсы Мякяряйнен и Анастасии Кузьминой соответственно, до Казахстана, взявшего стараниями Галины Вишневской и Максима Брауна бронзу на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Как проявит себя экспериментальная команда в столь конкурентной среде, предугадать решительно невозможно. Раньше тренеры и болельщики по крайней мере могли рассчитывать на то, что «забойщики» не завалят гонку на стартовых этапах, а Шипулин отыграет отставание, сформировавшееся к его выходу на трассу. Без Антона, яркого и сильного финишёра, надеяться на пьедестал можно разве что при сказочном стечении обстоятельств.

По большому счёту, если кто-то из отправившихся в Пхёнчхан россиян и может вызвать сенсацию, то только Бабиков. В нынешнем сезоне его результаты в Кубке мира тоже не поражают воображение — особенно в гонках с четырьмя огневыми рубежами, в которых он стабильно промахивается пару-тройку раз.

Зато в спринте, традиционно проблемной для отечественных биатлонистов дисциплине, он трижды закрывал все мишени, а в итальянском Антхольце и вовсе заехал в первую десятку. То есть, если Антон повторит выступление трёхнедельной давности, он получит как минимум хорошую стартовую позицию в гонке преследования. Или вовсе включится в распределение наград, если сразу несколько лидеров синхронно «застрелятся».

Ожидать чего-то подобного от Елисеева, к сожалению, не приходится. Свою последнюю на данный момент «индивидуалку» он провёл из рук вон плохо, практически остановившись на последнем круге. А на более коротких дистанциях у него то и дело возникают проблемы со стрельбой. Матвею свойственно спешить на огневых рубежах. Стремление, безусловно, похвальное, но не всегда оправданное и порой приводящее к самым неожиданным последствиям вроде пяти промахов в дебюте гонки с массовым стартом во французском Анси. Однако чтобы претендовать на высокие места с 80% попаданий, нужно бежать с просто-таки сумасшедшей скоростью. Ею ни один из российских биатлонистов, включая и тех, кого МОК оставил за бортом Олимпиады, сейчас похвастать, увы, не может.

Йоханнес Бе и Мартен Фуркад

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© dpa / Martin Schutt

Упустят ли Бё с Фуркадом хотя бы одну золотую медаль Олимпиады?

Йоханнес Бё и Мартен Фуркад уже не первый год входят в число признанных лидеров мирового биатлона, но в сезоне-2017/18 они словно соревнуются в своей собственной лиге. На двоих норвежец и француз выиграли 14 из 15 личных гонок на этапах Кубка мира, и лишь в трёх случаях на пьедестал попадал только один из них. Отрыв идущего вторым в общем зачёте турнира Бё от ближайшего преследователя в лице Якова Фака измеряется невероятными 313 очками, а текущий обладатель жёлтой майки Фуркад и вовсе опережает словенца на 367 баллов. Главные фавориты Пхёнчхана не оставили соперникам ни единого шанса даже в индивидуальных гонках, разделив уже разыгранный «Малый хрустальный глобус» — а в данной дисциплине, где каждый промах стоит минуты штрафа, неожиданные результаты всё-таки бывают чаще, чем во всех остальных.

Более того, и у норвежцев, и у французов подобрались исключительно мощные эстафетные четвёрки. Первые, например, выиграли командную гонку на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в отсутствие обоих братьев Бё, а вторые там же замкнули подиум без Фуркада. Нет ни малейших оснований полагать, что столь именитые атлеты из стран с сильной биатлонной школой могли допустить серьёзные просчёты в подготовке к Олимпиаде, поэтому, скорее всего, в Корее они покажут себя с лучшей стороны. И, вполне вероятно, разделят все золотые награды мужского турнира — как индивидуальные, так и командную, — между собой.

Среди тех, кто попробует подпортить настроение Бё и Фуркаду, выделяются упомянутый выше Фак, немцы Эрик Лессер и Арнд Пайффер, новая надежда французского биатлона Кентен Фийон-Майе, а также целый ряд талантливых норвежцев — от опытных Тарьея Бё и Эмиля Эгле Свендсена до Эрленда Бьонтегора, ещё осенью выступавшего в Кубке IBU. Именно он, кстати, выиграл конкуренцию за место в основном составе олимпийской сборной у самого титулованного атлета в истории биатлона Уле-Эйнара Бьорндалена. Результаты Бьонтегора по сезону шли в гору, а в последней предолимпийской гонке, масс-старте в Антхольце, он впервые в карьере пробился в тройку призёров. Способны удивить также итальянец Лукас Хофер, австриец Симон Эдер и чех Ондрей Моравец — двум последним по силам заехать на подиум в «индивидуалке» при условии идеальной стрельбы.

Анастасия Кузьмина

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© dpa / Martin Schutt

Повторит ли Дальмайер подвиги Хохфильцена-2017?

Конкуренция в женском биатлоне куда серьёзнее: на высшую ступень пьедестала на этапах Кубка мира поднимались восемь различных спортсменок, а выиграть более двух гонок удалось только Кузьминой. Сестра Шипулина особенно опасна в связке «спринт — пасьют» и может создать себе столь внушительный гандикап перед гонкой преследования, что даже серия промахов не вычеркнет её из числа призёров. Схожим образом покорить Пхёнчхан способны реактивные немка Денизе Херманн и норвежка Тириль Экхофф: скорость на лыжне у них потрясающая, и если вдруг они закроют все десять мишеней в спринте, им практически обеспечены сразу две олимпийские награды.

Впрочем, есть подозрение, что исполнять партию первой скрипки на корейских играх будет соотечественница Херманн Лаура Дальмайер. Её результаты в Кубке мира отнюдь не фееричны (четвёртое место в общем зачёте с трёхзначным отставанием от Мякяряйнен), но это только потому, что «Большому хрустальному глобусу», который в её послужном списке уже есть, 24-летняя спортсменка предпочла Игры. Ведь в Сочи она была ещё слишком молода и теперь жаждет заполнить единственный значимый пробел в своём резюме — отсутствие олимпийских медалей.

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Последнее первенство планеты показало, что в женском биатлоне наших дней Дальмайер нет равных как в части универсализма, так и в плане подготовки к приоритетному старту. В Хохфильцене немка в течение десяти дней завоевала медаль в каждом из шести видов соревновательной программы, в которых она участвовала, и стала пятикратной чемпионкой мира — ранее подобное не удавалось никому. Лаура не является самой быстрой (по ходу сезона она с чистой стрельбой проиграла сразу два спринта — Кузьминой и Экхофф) или точной участницей корейских Игр, но, пожалуй, только ей по силам отметиться в любой гонке. Включая женскую и смешанную эстафеты, в которых Германия привычно очень хороша.

На звание самой успешной биатлонистки Олимпиады-2018 также будут претендовать белоруска Дарья Домрачева с итальянкой Доротеей Вирер, набравшие оптимальную форму и добившиеся неплохих результатов в Антхольце. А вот оценивать перспективы Мякяряйнен достаточно сложно. С одной стороны, списывать со счетов действующего лидера Кубка мира — настоящее безумие. С другой — представительница Финляндии никогда не была образцовым стрелком (в каждой личной гонке текущего сезона она промахнулась как минимум одним патроном), а компенсировать не самые выдающиеся снайперские качества ходом в её 35 уже проблематично. Совсем без наград Кайса наверняка не останется, но за золото она сможет зацепиться разве что в гонке с массовым стартом, и, возможно, пасьюте. Само собой, если не провалит спринт.

Полный же список потенциальных медалисток приводить бесполезно. Даже если принимать во внимание только тех спортсменок, кто хоть как-то проявил себя в сезоне-2017/18, в него вошли бы два-три десятка фамилий, в том числе и не самых известных — вроде француженки Жюстин Бреза или белоруски Ирины Кривко. В эстафете запросто может удивить сборная Швеции, не завоевавшая ни одной награды в личных стартах, но взявшая две бронзы в трёх командных гонках Кубка мира. И конечно, не стоит забывать об украинках: действующие олимпийские чемпионки полностью сохранили золотой состав сочинского образца, а пропустившая почти три года в связи с травмами и рождением ребёнка Вита Семеренко после возвращения даже заезжала в призы в спринте и пасьюте.

Наверняка можно утверждать только одно: в противовес соревнованиям мужчин, где два гранда будут выяснять отношения между собой и оставят оппонентов далеко позади, женщины внесут в итоговые результаты элемент неожиданности, за который зрители и любят биатлон. Но главная интрига корейских Игр кроется всё-таки в очной дуэли Бё и Фуркада: сохранят ли они паритет, или кто-то одержит эффектную и безоговорочную победу?