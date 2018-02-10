Уникальный трюк Хадарина, заезды саночников и шанс Елистратова: анонс второго дня Олимпиады

В субботу на Олимпийских играх в Пхёнчхане будет разыграно пять комплектов наград. Семён Елистратов поборется за медаль в шорте-треке на дистанции 1500 метров в отсутствии Виктора Ана, а Наталья Воронина постарается удивить соперниц в конькобежном спорте. Сноубордист Владислав Хадарин приготовил оппонентам в квалификации слопстайла уникальный трюк, а российские саночники совершат первые попытки в борьбе за золото. Лыжницы сразятся за награды в скиатлоне, а сестра Антона Шипулина постарается в третий раз подряд стать олимпийской чемпионкой в спринте. О главных событиях соревновательного дня и шансах российских спортсменов на медали — в материале RT.

Кёрлинг

03:05, 14:05 / Микст. Пятый-шестой тур

Стадион: Кёрлинга центр Каннына

По традиции предыдущих дней Олимпиады программу дня откроет кёрлинг. Олимпийские атлеты из России проведут два матча в турнире смешанных команд. В пятом туре Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, одержавшие в пятницу победы над Финляндией со счётом 7:5 и Китаем — 6:5, встретятся с хозяевами Олимпиады южнокорейцами Чан Хё Джи и Ли Ги Джон, которые, в свою очередь, потерпели поражение от пары из Норвегии и обыграли представителей сборной США.

В случае победы над Южной Кореей смешанная команда России впервые в своей истории выйдет в плей-офф олимпийского турнира по кёрлингу.

В этот же день в шестом туре россияне встретятся со спортсменами из Канады Кейтлин Лаус и Джоном Моррисом, которые обыграли сборную Китая и команду из Финляндии.

Сноуборд

04:00 / Мужчины. Слоупстайл. Квалификация

Стадион: Бугван Фёникс Парк

Главную ставку в мужских соревнованиях по сноуборду в слоупстайле тренерский штаб сборной России делает на 20-летнего Владислава Хадарина. Несмотря на то что фирменной дисциплиной спортсмена считается биг-эйр, старший тренер национальной команды Николай Биланин уверен, что на этих Играх Хадарин способен навязать борьбу соперникам и в смежной дисциплине.

«Влад хорошо показывал себя на этапах Кубка мира. Рассчитываем, что он «выстрелит» в слоупстайле, то есть выступит достаточно хорошо: выйдет в финал и будет бороться дальше», — цитирует Биланина РИА Новости.

Владислав Хадарин

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Кроме того, и сам сноубордист ставит перед собой высокие цели. Хадарин намерен исполнить уникальный трюк, который не делает больше никто в мире.

«На данный момент, насколько мне известно, трюк Frontside 1800 Flat Rotation никто в мире не делает. Я планирую осуществить его. Главное — стабильно проехать в квалификации слоупстайла, не рисковать и отобраться дальше. А уже в финале я буду решать, что лучше. В квалификации все будут делать те трюки, которые более стабильны, а не какие-то сложные. Это Олимпиада, здесь всё нужно рассчитать так, чтобы пройти в финал, не упасть и выиграть», — заявил спортсмен.

Лыжные гонки

10:15 / Женщины. Скиатлон. 15 км

Стадион: Лыжный центр «Альпензия»

Ждать медалей в «Альпензии» болельщикам сборной России не стоит. Для Анастасии Седовой, Алисы Жамбаловой, Юлии Белоруковой и Натальи Непряевой успехом станет попадание в десятку. На это российские девушки вполне способны. К примеру, Седова становилась девятой на этапе Кубка мира — 2017/2018 в Лахти, а Непряева финишировала 11-й в общем зачёте «Тур де Ски» — 2017/2018.

Что касается реальных претенденток на медали, эксперты выделяют чемпионку Олимпийских игр норвежку Марит Бьорген. Её главными соперницами станут соотечественница Хейди Венг, представительница Финляндии Криста Пярмякоски и Шарлотт Калла из Швеции.

Санный спорт

13:10, 15:20 / Мужчины. Одноместные сани. 1-я и 2-я попытки

Стадион: Центр санных видов спорта «Альпензия»

10 февраля состоятся две первые попытки в санном спорте у мужчин. Здесь россияне уверенно входят в число явных фаворитов в борьбе за награды. Наша команда представлена сразу тремя спортсменами: Сёменом Павличенко, Романом Репиловым и Степаном Федоровым.

О реальных шансах побороться за олимпийское золото свидетельствуют результаты последней тренировочной сессии, которая прошла накануне соревнований: лучшие результаты показал Репилов, ставший первым в обоих заездах — 47,797 и 47,954 секунды. Второе место осталось за австрийцем Давидом Гляйршером и итальянцем Домиником Фишналлер, третье — за немцем Феликсом Лохом и представителем Австрии Вольфгангом Киндлом.

Роман Репилов

Reuters

© Edgar Su

Конькобежный спорт

14:00 / Женщины. 3000 метров

Стадион: Олимпийский овал Каннына

Урезанная санкциями МОК сборная России вполне может рассчитывать на призовое место. Главная надежда российской команды — 23-летняя Наталья Воронина, которая стартует в паре с 17-кратной чемпионкой мира Мартиной Сабликовой. Обе спортсменки заявлены под двенадцатым стартовым номером.

Медальные прогнозы относительно Ворониной эксперты строят исходя из выступлений конькобежки в текущем сезоне: она занимает третье место в общем зачёте Кубка мира — 2017/18. Кроме того, два месяца назад россиянка выиграла этап КМ в Солт-Лейк-Сити, оставив позади как раз Сабликову и пятикратную олимпийскую чемпионку Клаудию Пехштайн.

Наталья Воронина

РИА Новости

© Павел Лисицын

«Решение о поездке на эти Игры далось очень тяжело. До этого такой выбор делать мне не приходилось. Но для меня это всё-таки первая Олимпиада, и непонятно, что будет дальше и как сложится моя карьера. Я решила воспользоваться этим шансом», — делилась эмоциями Воронина накануне отъезда в Пхёнчхан.

Биатлон

14:15 / Женщины. Спринт 7,5 км

Стадион: Центр биатлона «Альпензия»

Биатлонная программа зимней Олимпиады в Пхёнчхане откроется женским спринтом, по результатам которого будет сформирован стартовый лист гонки преследования.

Cборную Россию из-за санкций МОК представят лишь две спортсменки: Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Шансы российских девушек на попадание в тройку сильнейших сводятся к минимуму, так как они имеют лишь небольшой опыт выступлений на крупных международных соревнованиях.

Главными претендентками на победу являются белоруска Дарья Домрачева и сестра отстранённого от Игр Антона Шипулина Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию. Кроме того, в случае победы Кузьмина установит рекорд: она станет олимпийской чемпионкой в спринте на третьей Олимпиаде подряд.

Анастасия Кузьмина

РИА Новости

© Александр Вильф

Прыжки с трамплина

15:35 / Мужчины. Трамплин HS-109. Финал

Стадион: Центр прыжков с трамплина «Альпензия»

В общей сложности в финальную стадию соревнований попали 50 атлетов, среди них четверо россиян. Евгений Климов вышел в финал с 12-го места, Денис Корнилов — с 28-го, Алексей Ромашов — с 34-го, Михаил Назаров — с 41-го.

Учитывая результаты квалификации и показатели спортсменов по ходу текущего сезона, на медали в этом виде программы российской команде рассчитывать не приходится.

Главная задача нашей четвёрки — максимально приблизиться к десятке сильнейших.

Шорт-трек

13:00 / Женщины. 500 м. Квалификация

13:00 / Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала

13:00 / Мужчины. 1500 м. Квалификация

13:00 / Мужчины. 1500 м. 1/2 финала

13:00 / Мужчины. 1500 м. Финал

Стадион: Ледовая арена Каннына

В соревнованиях по шорт-треку сборная России представлена в усечённом составе: в Пхёнчхан приехали Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Александр Шульгинов, Павел Ситников и Семён Елистратов.

Квалификацию на 500 метров Просвирнова и Малагич, по предварительным прогнозам, преодолеют без особых проблем. Кроме того, эта дисциплина считается любимой для Просвирновой. Именно на 500-метровке Софья завоевала бронзу чемпионата Европы.

Что касается полуфинала в эстафете на 3000 метров, российским девушкам достались непростые соперницы: сборные Канады и Южной Кореи. Зато в случае успеха российские шорт-трекистки имеют все шансы на медали.

Спортсмен сборной России по шорт-треку Семён Елистратов

РИА Новости

© Владимир Песня

Что касается мужчин, то в отсутствии Виктора Ана главной надеждой России в шорт-треке стал Семён Елистратов. Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и чемпион мира — 2015 на дистанции 1500 метров имеет реальные шансы подарить России первую медаль на этой Олимпиаде.