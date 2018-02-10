Уникальный трюк Хадарина, заезды саночников и шанс Елистратова: анонс второго дня Олимпиады
- Биатлонный стадион «Альпензия», где пройдут соревнования по биатлону XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Кёрлинг
03:05, 14:05 / Микст. Пятый-шестой тур
Стадион: Кёрлинга центр Каннына
По традиции предыдущих дней Олимпиады программу дня откроет кёрлинг. Олимпийские атлеты из России проведут два матча в турнире смешанных команд. В пятом туре Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, одержавшие в пятницу победы над Финляндией со счётом 7:5 и Китаем — 6:5, встретятся с хозяевами Олимпиады южнокорейцами Чан Хё Джи и Ли Ги Джон, которые, в свою очередь, потерпели поражение от пары из Норвегии и обыграли представителей сборной США.
В случае победы над Южной Кореей смешанная команда России впервые в своей истории выйдет в плей-офф олимпийского турнира по кёрлингу.
В этот же день в шестом туре россияне встретятся со спортсменами из Канады Кейтлин Лаус и Джоном Моррисом, которые обыграли сборную Китая и команду из Финляндии.
Сноуборд
04:00 / Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Стадион: Бугван Фёникс Парк
Главную ставку в мужских соревнованиях по сноуборду в слоупстайле тренерский штаб сборной России делает на 20-летнего Владислава Хадарина. Несмотря на то что фирменной дисциплиной спортсмена считается биг-эйр, старший тренер национальной команды Николай Биланин уверен, что на этих Играх Хадарин способен навязать борьбу соперникам и в смежной дисциплине.
«Влад хорошо показывал себя на этапах Кубка мира. Рассчитываем, что он «выстрелит» в слоупстайле, то есть выступит достаточно хорошо: выйдет в финал и будет бороться дальше», — цитирует Биланина РИА Новости.
- Владислав Хадарин
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Кроме того, и сам сноубордист ставит перед собой высокие цели. Хадарин намерен исполнить уникальный трюк, который не делает больше никто в мире.
«На данный момент, насколько мне известно, трюк Frontside 1800 Flat Rotation никто в мире не делает. Я планирую осуществить его. Главное — стабильно проехать в квалификации слоупстайла, не рисковать и отобраться дальше. А уже в финале я буду решать, что лучше. В квалификации все будут делать те трюки, которые более стабильны, а не какие-то сложные. Это Олимпиада, здесь всё нужно рассчитать так, чтобы пройти в финал, не упасть и выиграть», — заявил спортсмен.
Лыжные гонки
10:15 / Женщины. Скиатлон. 15 км
Стадион: Лыжный центр «Альпензия»
Ждать медалей в «Альпензии» болельщикам сборной России не стоит. Для Анастасии Седовой, Алисы Жамбаловой, Юлии Белоруковой и Натальи Непряевой успехом станет попадание в десятку. На это российские девушки вполне способны. К примеру, Седова становилась девятой на этапе Кубка мира — 2017/2018 в Лахти, а Непряева финишировала 11-й в общем зачёте «Тур де Ски» — 2017/2018.
Что касается реальных претенденток на медали, эксперты выделяют чемпионку Олимпийских игр норвежку Марит Бьорген. Её главными соперницами станут соотечественница Хейди Венг, представительница Финляндии Криста Пярмякоски и Шарлотт Калла из Швеции.
Санный спорт
13:10, 15:20 / Мужчины. Одноместные сани. 1-я и 2-я попытки
Стадион: Центр санных видов спорта «Альпензия»
10 февраля состоятся две первые попытки в санном спорте у мужчин. Здесь россияне уверенно входят в число явных фаворитов в борьбе за награды. Наша команда представлена сразу тремя спортсменами: Сёменом Павличенко, Романом Репиловым и Степаном Федоровым.
О реальных шансах побороться за олимпийское золото свидетельствуют результаты последней тренировочной сессии, которая прошла накануне соревнований: лучшие результаты показал Репилов, ставший первым в обоих заездах — 47,797 и 47,954 секунды. Второе место осталось за австрийцем Давидом Гляйршером и итальянцем Домиником Фишналлер, третье — за немцем Феликсом Лохом и представителем Австрии Вольфгангом Киндлом.
- Роман Репилов
- Reuters
- © Edgar Su
Конькобежный спорт
14:00 / Женщины. 3000 метров
Стадион: Олимпийский овал Каннына
Урезанная санкциями МОК сборная России вполне может рассчитывать на призовое место. Главная надежда российской команды — 23-летняя Наталья Воронина, которая стартует в паре с 17-кратной чемпионкой мира Мартиной Сабликовой. Обе спортсменки заявлены под двенадцатым стартовым номером.
Медальные прогнозы относительно Ворониной эксперты строят исходя из выступлений конькобежки в текущем сезоне: она занимает третье место в общем зачёте Кубка мира — 2017/18. Кроме того, два месяца назад россиянка выиграла этап КМ в Солт-Лейк-Сити, оставив позади как раз Сабликову и пятикратную олимпийскую чемпионку Клаудию Пехштайн.
- Наталья Воронина
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
«Решение о поездке на эти Игры далось очень тяжело. До этого такой выбор делать мне не приходилось. Но для меня это всё-таки первая Олимпиада, и непонятно, что будет дальше и как сложится моя карьера. Я решила воспользоваться этим шансом», — делилась эмоциями Воронина накануне отъезда в Пхёнчхан.
Биатлон
14:15 / Женщины. Спринт 7,5 км
Стадион: Центр биатлона «Альпензия»
Биатлонная программа зимней Олимпиады в Пхёнчхане откроется женским спринтом, по результатам которого будет сформирован стартовый лист гонки преследования.
Cборную Россию из-за санкций МОК представят лишь две спортсменки: Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Шансы российских девушек на попадание в тройку сильнейших сводятся к минимуму, так как они имеют лишь небольшой опыт выступлений на крупных международных соревнованиях.
Главными претендентками на победу являются белоруска Дарья Домрачева и сестра отстранённого от Игр Антона Шипулина Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию. Кроме того, в случае победы Кузьмина установит рекорд: она станет олимпийской чемпионкой в спринте на третьей Олимпиаде подряд.
- Анастасия Кузьмина
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Прыжки с трамплина
15:35 / Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Стадион: Центр прыжков с трамплина «Альпензия»
В общей сложности в финальную стадию соревнований попали 50 атлетов, среди них четверо россиян. Евгений Климов вышел в финал с 12-го места, Денис Корнилов — с 28-го, Алексей Ромашов — с 34-го, Михаил Назаров — с 41-го.
Учитывая результаты квалификации и показатели спортсменов по ходу текущего сезона, на медали в этом виде программы российской команде рассчитывать не приходится.
Главная задача нашей четвёрки — максимально приблизиться к десятке сильнейших.
Шорт-трек
13:00 / Женщины. 500 м. Квалификация
13:00 / Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
13:00 / Мужчины. 1500 м. Квалификация
13:00 / Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
13:00 / Мужчины. 1500 м. Финал
Стадион: Ледовая арена Каннына
В соревнованиях по шорт-треку сборная России представлена в усечённом составе: в Пхёнчхан приехали Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Александр Шульгинов, Павел Ситников и Семён Елистратов.
Квалификацию на 500 метров Просвирнова и Малагич, по предварительным прогнозам, преодолеют без особых проблем. Кроме того, эта дисциплина считается любимой для Просвирновой. Именно на 500-метровке Софья завоевала бронзу чемпионата Европы.
Что касается полуфинала в эстафете на 3000 метров, российским девушкам достались непростые соперницы: сборные Канады и Южной Кореи. Зато в случае успеха российские шорт-трекистки имеют все шансы на медали.
- Спортсмен сборной России по шорт-треку Семён Елистратов
- РИА Новости
- © Владимир Песня
Что касается мужчин, то в отсутствии Виктора Ана главной надеждой России в шорт-треке стал Семён Елистратов. Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и чемпион мира — 2015 на дистанции 1500 метров имеет реальные шансы подарить России первую медаль на этой Олимпиаде.
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