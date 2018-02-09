Стали известны соперники российских шорт-трекистов по отбору в полуфинал ОИ-2018 на дистанции 1500 метров

Стали известны соперники российских шорт-трекистов по отбору в полуфинал Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане на дистанции 1500 м.

Семён Елистратов выступит в первом квалификационном забеге на дистанции 1500 м вместе с трёхкратным серебряным призёром чемпионатов мира канадцем Самуэлем Жираром. Конкуренцию спортсменам также составят британец Фаррелл Триси, бельгиец Уорд Петрэ, японец Хироки Йокояма и венгр Шаолинь Шандор Лю.

Ещё один россиянин, Александр Шульгинов, примет участие в пятом забеге. Его соперниками станут венгр Чаба Бурьян, латвиец Роберто Пукитис, японец Кейта Ватанабэ, южнокореец Со И Ра и американец Джон Сельски.

Павел Ситников поборется за выход в полуфинал с голландцем Шиньке Кнежтом, американцем Джон-Генри Крюгером, французом Тибо Фоконне, китайцем Сюй Хунчжи и казахстанцем Нурбергеном Жумагазиевым.

Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал, кто поедет на Олимпиаду в Пхёнчхане в качестве тренеров российских конькобежцев и шорт-трекистов.