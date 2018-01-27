Глава СБР Кравцов рассказал, кто поедет на ОИ-2018 в качестве тренеров российских конькобежцев и шорт-трекистов

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Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов рассказал, кто поедет на Олимпиаду в Пхёнчхане в качестве тренеров российских спортсменов.

«Планируется, что как тренер команды у конькобежцев на Олимпийские игры поедет Сергей Клевченя, в шорт-треке с командой будут главный тренер сборной Андрей Максимов и Александр Герциков», — приводит слова Кравцова «Р-спорт».

Ранее сообщалось что Международный олимпийский комитет ответил на письмо Виктора Ана.

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