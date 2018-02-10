Представительницы Нидерландов заняли подиум в соревнованиях по конькобежному спорту на ОИ-2018, Воронина — десятая
Представительницы Нидерландов заняли весь подиум в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 3000 м.
Золото досталось Карлейн Ахтеректе, серебро — Ирен Вюст, бронза — Антойнетте де Йонг.
Россиянка Анастасия Воронина стала десятой.
Ранее сообщалось, что россиянин Елистратов выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м.
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