Представительницы Нидерландов заняли подиум в соревнованиях по конькобежному спорту на ОИ-2018, Воронина — десятая

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Представительницы Нидерландов заняли весь подиум в соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 3000 м.

Золото досталось Карлейн Ахтеректе, серебро — Ирен Вюст, бронза — Антойнетте де Йонг.

Россиянка Анастасия Воронина стала десятой. 

Ранее сообщалось, что россиянин Елистратов выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м.

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