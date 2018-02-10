Россиянин Елистратов выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м
Российский шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Семён Елистратов
- Reuters
- © Damir Sagolj
Эта медаль стала первой для российских спортсменов на Играх 2018 года.
Первым финишировал представитель Южной Кореи Лим Хё Джун, установивший рекорд Олимпиады (2 минуты 10,485 секунды), а серебряным призёром стал голландец Шинки Кнегт.
Ранее сообщалось, что российские шорт-трекистки не вышли в финал эстафеты на дистанции 3000 м.
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