Россиянин Елистратов выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м

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Российский шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Россиянин Елистратов выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м
  • Семён Елистратов
  • Reuters
  • © Damir Sagolj

Эта медаль стала первой для российских спортсменов на Играх 2018 года.

Первым финишировал представитель Южной Кореи Лим Хё Джун, установивший рекорд Олимпиады (2 минуты 10,485 секунды), а серебряным призёром стал голландец Шинки Кнегт.

Ранее сообщалось, что российские шорт-трекистки не вышли в финал эстафеты на дистанции 3000 м.

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