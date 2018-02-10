Россиянин Елистратов выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м

Российский шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Семён Елистратов

Reuters

© Damir Sagolj

Эта медаль стала первой для российских спортсменов на Играх 2018 года. Первым финишировал представитель Южной Кореи Лим Хё Джун, установивший рекорд Олимпиады (2 минуты 10,485 секунды), а серебряным призёром стал голландец Шинки Кнегт. Ранее сообщалось, что российские шорт-трекистки не вышли в финал эстафеты на дистанции 3000 м.