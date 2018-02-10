Мастер-класс для хозяев: сборная России по хоккею разгромила Корею в последнем матче перед Олимпиадой

Российские хоккеисты провели заключительный контрольный матч перед началом олимпийского турнира. Подопечные Олега Знарка одержали разгромную победу над южнокорейцами со счётом 8:1. Какую пользу этот матч принёс отечественной команде — в материале RT.

Сборная Южной Кореи, само собой, не та команда, на фоне которой можно оценивать степень готовности претендента на золотые медали к важнейшему старту четырёхлетнего цикла. Хозяева Игр потратили несколько лет, чтобы сформировать боеспособный коллектив, в число которых они вошли на правах принимающей стороны. Но даже с семью натурализованными североамериканскими игроками в составе уровень этой команды оставляет желать лучшего. Она никогда ранее не выступала в высшем дивизионе чемпионата мира (дебют корейцев в элите состоится грядущей весной в Дании), а большинству её исполнителей остро не хватает не только класса и исполнительского мастерства, но даже банальных габаритов.

Однако это ни в коем случае не значит, что проводить последний контрольный матч перед Олимпиадой с таким соперником не имело ни малейшего смысла.

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Во-первых, тренерскому штабу Олега Знарка необходимо было убедиться, что российские хоккеисты успешно прошли акклиматизацию в новом часовом поясе. Отечественная дружина выходила на лёд в, мягко говоря, непривычное для себя время (встреча начиналась 08:00 мск) и в первом периоде действовала не лучшим образом. Этим и объясняется тот факт, что Василию Кошечкину не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. В эпизоде, который завершился точным броском форварда Брока Радунски, недоработали сразу несколько полевых игроков сборной — но больше таких ошибок защитники себе не позволяли.

Во-вторых, после не слишком убедительных контрольных матчей со сборной Белоруссии и «Спартаком» россияне нуждались в лёгкой победе с массой заброшенных шайб — чтобы хоккеисты почувствовали уверенность в собственных силах и нападение, что называется, прорвало. Этой цели удалось достичь без видимых проблем.

В голевых атаках команды, которых набралось аж восемь, поучаствовали абсолютно все звенья, а Никита Гусев, которому предстоит борьба за звание лучшего бомбардира олимпийского турнира, оформил дубль и внёс свою лепту в единственную в поединке успешную реализацию большинства, выдав эффектную передачу из-за ворот на Кирилла Капризова.

Наконец, за считаные дни до начала Игр Знарок не имел права рисковать здоровьем исполнителей основной ротации, и потому отдал предпочтение оппоненту, не слишком искушённому в силовой борьбе. Это очень важный момент, учитывая, что Капризов и представитель ведущей пары обороны Владислав Гавриков прилетели в Аньян уже с небольшими повреждениями. Лишившись суперзвёзд НХЛ и оставшись без Сергея Плотникова с Антоном Беловым по решению Международного олимпийского комитета (МОК), наставник российской команды не желал рисковать кем-либо ещё.

Несмотря на то что встреча носила выставочный характер, ответы на некоторые важные с точки зрения олимпийских перспектив вопросы она всё же дала. По окончании матча Знарок подтвердил, что место не успевшего восстановиться после травмы защитника Динара Хафизуллина в окончательной заявке на Игры займёт другой представитель СКА Егор Яковлев, отметившийся заброшенной шайбой в третьем периоде, а Кошечкин был утверждён в качестве основного стража ворот команды.

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В том, что титулованный ветеран в итоге выиграет конкуренцию у молодых Ильи Сорокина и Игоря Шестёркина, практически никто не сомневался, но самому Василию наверняка было важно получить определённые гарантии. Ведь свой лучший хоккей в карьере он традиционно показывает именно тогда, когда является безоговорочным первым номером и имеет стабильную соревновательную практику — достаточно вспомнить, что оба чемпионских сезона магнитогорского «Металлурга» в КХЛ он отыграл практически без замен.

Более значимые проблемы тренерский штаб, к сожалению, пока не решил. Знарок всё ещё подыскивает оптимальное место в команде для опытнейшего Сергея Мозякина (во встрече с корейцами лучший бомбардир в истории КХЛ ни одного балла за результативность не набрал) и продолжает экспериментировать с первой тройкой, в которой вместе с Ильёй Ковальчуком и Павлом Дацюком поочерёдно выходили Михаил Григоренко и Сергей Калинин. Олимпиаду в одном сочетании с главными звёздами отечественной дружины, скорее всего, начнёт первый, но ротация однозначно продолжится и в официальных поединках.

Ждать их осталось совсем недолго: олимпийский турнир российские хоккеисты начнут в ближайшую среду, 14 февраля, сражением с командой Словакии. Оно и покажет, насколько дружина Знарка действительно близка к статусу главного фаворита Игр.