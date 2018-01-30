Главный тренер рассказал, как хоккеисты сборной России отреагировали на недопуск некоторых игроков команды до ОИ-2018

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, как хоккеисты национальной команды отреагировали на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске некоторых игроков до участия в предстоящих Играх 2018 года.

«Ребята очень расстроились, когда узнали новости о недопуске. Настроение очень боевое, у кого-то из ребят слёзы были, потому что переживали за тех, кто не поедет», — рассказал Знарок на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, раззадорит ли команду недопуск некоторых игроков, тренер заявил: «Нас давно уже все раззадорили».

В список хоккеистов, которых МОК допустил до Олимпиады-2018, не попали Антон Белов, Сергей плотников (оба — СКА), Михаил Науменков, Валерий Ничушкин (оба — ЦСКА) и Алексей Береглазов (магнитогорский «Металлург»).

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России направила запрос в МОК о причинах недопуска пятерых хоккеистов на Олимпиаду-2018.