Золотой старт: шведская лыжница Калла стала первой чемпионкой Олимпийских игр в Пхёнчхане

На XXIII зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане разыгран первый комплект наград. Золотую медаль в женском скиатлоне на 15 км завоевала шведка Шарлотт Калла. Серебро досталось норвежке Марит Бьорген, ставшей самой титулованной лыжницей в истории Игр. Среди россиянок лучший результат показала Наталья Непряева, которая финишировала восьмой. Как проходила борьба за звание олимпийской чемпионки — в материале RT.

Честь разыграть первый комплект наград зимней Олимпиады-2018 выпала лыжницам. Спортсменки выявляли лучшую в скиатлоне на 15 км. Им предстояло пройти первую половину дистанции классическим ходом, а вторую — коньком, произведя смену лыж.

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В число главных фавориток гонки входили шведка Шарлотт Калла и одна из самых титулованных лыжниц в истории — норвежка Марит Бьорген. На Олимпиаде в Сочи Калла уступила Бьорген и заняла второе место. Третьей тогда стала Хейди Венг, ещё одна представительница Норвегии.

В Пхёнчхане Россию в данной дисциплине представляли сразу четыре спортсменки — Анастасия Седова, Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Алиса Жамбалова.

С самого начала гонки стало ясно, что первую золотую медаль Игр-2018 между собой будет разыгрывать та же тройка, что и четырьмя годами ранее в Сочи. Калла сразу захватила лидерство, Венг старалась от неё не отставать, а Бьорген заняла выжидательную позицию. Именитая норвежка вырвалась вперёд на отметке 4,63 км и не упускала лидерства вплоть до окончания стартового этапа гонки.

К сожалению, уже на втором километре дистанции две российские спортсменки стали заметно отставать. Белорукова и Жамбалова не выдержали темпа, заданного лидерами гонки, и постепенно откатились в третью десятку. На контрольной отметке 7,5 км Юлия проигрывала лидеру 43,2 секунды, отставание Алисы составило 1 минуту 15,3 секунды. Со временем стала уступать в ходе Седова. В начале гонки она являлась лучшей среди представительниц России, но позже сосредоточилась на борьбе за попадание в десятку сильнейших.

Единственной надеждой России в данной дисциплине оставалась Непряева. На протяжении всей гонки она не отпускала Бьорген и Каллу, а на отметке 11,25 км занимала шестое место, проигрывая лидерам всего 1,5 секунды. Но сил на всю дистанцию ей не хватило.

Тогда же определился и победитель гонки. Калла сделала мощный рывок и сильно оторвалась от своей ближайшей преследовательницы Бьорген. Казалось, норвежка бросится в погоню, однако её отставание только увеличивалось. На заключительной контрольной отметке она уступала 30-летней шведке почти десять секунд и отыграть такое отставание за 1,5 км не смогла.

Калла уверенно довела гонку до победы и выиграла первую золотую медаль Игр в Пхёнчхане. Бьорген досталось серебро, а бронзу завоевала 27-летняя спортсменка из Финляндии Криста Пармакоски, опередившая на последних метрах дистанции шведку Эббу Андерсон.

Выступление россиянок в скиатлоне можно назвать успешным. Непряева заняла восьмое место, Седова стала 12-й, а Белорукова и Жамбалова финишировали на 18-й и 21-й позициях соответственно.

После гонки победительница рассказала, что не хотела оборачиваться после того, как подняла темп.

«Испытываю радость и облегчение. Чувствовала себя настолько сильной, насколько и хотелось. Я ставила перед собой цель сохранить силы перед тем, как перейти на коньковый ход. Я подняла темп, но не хотела оборачиваться. За четыре часа до выхода на старт я была спокойна, но потом сильно разнервничалась. Я даже не думала, что способна так сильно переживать», — цитирует Expressen Каллу.

Для Бьорген серебряная медаль в Южной Корее стала рекордной. Норвежка занесла себе в актив 11-ю олимпийскую награду и стала самой титулованной лыжницей в истории Игр. По этому показателю она обошла легендарную советскую спортсменку Раису Сметанину и итальянку Стефанию Бельмондо. После гонки норвежка призналась, что не задумывалась о рекордах в преддверии забега.

«Я не думаю об этом. Я стараюсь выложиться по максимуму, а не думать о количестве медалей. Это моя пятая Олимпиада, и мне очень приятно, что я держу высокий уровень в 37 лет», — сказала Бьорген.

Также она добавила, что удовлетворена вторым местом в гонке.

«Счастлива, что завоевала медаль на своей последней Олимпиаде. Калла сегодня была сильнее меня, но я рада и серебру. Мне следовало быть внимательнее, когда пошла атака Шарлотт. Меня в тот момент окружали другие соперницы, и было непросто выбираться из группы и ловить отрыв», — добавила спортсменка.

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Наталья Непряева, лучшая среди российских лыжниц, оценила свой результат в скиатлоне.

«Я думала, что смогу побороться за более высокие места, потому что я шла ближе, но есть над чем работать. Самочувствие у меня было достаточно неплохим. Но всё было как-то рывками: какая-то часть была мне тяжеловата, а какая-то легче, где-то мне казалось, что соперницы тише. Какая-то часть дистанции бежалась легче, какая-то — тяжелее. Разочарования восьмым местом у меня нет. Это удовлетворительный результат, но я считаю, что могу быть выше», — сказала спортсменка.

Также она добавила, что выступление под олимпийским флагом является для неё дополнительным стимулом.

«Это добавляет злости, желания доказать всем, что мы сильные. Лично мне это добавляет злости и азарта победить их всех. То, что тут у меня нет личного тренера, не очень хорошо, но он поддерживает меня дистанционно, мы постоянно на связи, он даёт мне советы. Что скажет после гонки? Я не знаю, он у меня непредсказуемый», — рассказала лыжница.

По словам Непряевой, не все болельщики положительно относятся к решению российских спортсменов выступить на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

«Конечно, есть те, кто обвиняет, мол, зачем мы поехали. Но я считаю, что они не понимают, для чего мы сюда приехали, какие у нас задачи. А тем, кто поддерживает, я очень благодарна», — добавила спортсменка.

Высоко оценила выступление российских лыжниц президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«В целом выступление наших лыжниц — успех. Для нас это очень хороший результат. Я реалист, хоть и оптимист, всегда стараюсь трезво оценивать ситуацию. Главное, что появляются девчонки, на которых приятно смотреть. Потенциал есть у наших спортсменов. Не будем предвосхищать будущие результаты. Спортсмены тренировались в разных местах, с разными тренерами. Не хотелось бы всё обобщать», — заявила Вяльбе «Чемпионату».