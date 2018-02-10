Бронзовый призёр ОИ-2018 в шорт-треке Елистратов: посвящаю эту медаль всем, кого подло и мерзко отстранили

Россиянин Семён Елистратов поделился впечатлениями от завоевания бронзовой награды в шорт-треке на дистанции 1500 м на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Посвящаю эту медаль всем, кого подло и мерзко отстранили! Мне говорили: «Семён, какая тебе Олимпиада?» А я взял и выиграл медаль! Она для меня не бронзовая, а платиновая! После закрыл очки, чтобы не видели, что мужчина из России плачет», — заявил Елистратов после награждения.

Он отметил, что за несколько месяцев до Олимпиады у него были проблемы со здоровьем, в связи с чем ему не удавалось показывать достойные результаты на турнирах.

«К тому же вся эта ситуация вокруг российского спорта тоже давала о себе знать. За месяц или за полтора до Олимпиады мы тренировались в Корее. Я тренировался с Лим Хё Джуном (победителем забега на 1500 м. — RT), кстати. Я очень рад, что у меня получилось подняться на пьедестал почёта с такими достойными соперниками», — добавил спортсмен.

Ранее чемпион Игр-2018 в шорт-треке Лим Хё Джун рассказал, что многому научился у Виктора Ана.