Чемпион ОИ-2018 в шорт-треке Лим Хё Джун о Викторе Ане: я многому научился от него

Южнокорейский шорт-трекист Лим Хё Джун, ставший чемпионом на домашних Играх-2018 в Пхёнчхане в забеге на 1500 м, рассказал о своём отношении к бывшему соотечественнику, шестикратному олимпийскому чемпиону Виктору Ану.

«Я многому научился от него. В Турине он сказал мне, что я могу выступить хорошо. Когда я познакомился с ним в 2006 году, мне было 10 лет и у меня появилась мечта стать олимпийцем. Я очень уважаю его. После того как я услышал новость о том, что его не будет на этих Играх, я очень огорчился. Для меня было бы волнительно быть в одном соревновании с ним», — рассказал Лим Хё Джун после финального забега.

Виктор Ан не получил приглашения на участие в ОИ-2018 от Международного олимпийского комитета, его апелляция в Спортивный арбитражный суд была отклонена.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированный в прошлом французский шорт-трекист Тибо Фоконне отказался отвечать на вопрос о Викторе Ане.