Дисквалифицированный в прошлом французский шорт-трекист Фоконне отказался отвечать на вопрос о Викторе Ане

Ранее дисквалифицированный за допинг французский шорт-трекист Тибо Фоконне отказался отвечать на вопрос об отсутствии на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане россиянина Виктора Ана.

«Нет, я не отвечу на этот вопрос», — заявил Фоконне корреспонденту RT.

32-летний француз в конце 2010 года был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушения антидопинговых правил.

Виктор Ан не получил приглашения на участие в ОИ-2018 от Международного олимпийского комитета, его апелляция в Спортивный арбитражный суд была отклонена.

Фоконне стал седьмым по итогам забега на 1500 м.

Ранее сообщалось, что Семён Елистратов выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м.