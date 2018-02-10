Дисквалифицированный в прошлом французский шорт-трекист Фоконне отказался отвечать на вопрос о Викторе Ане
- Виктор Ан
- РИА Новости
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«Нет, я не отвечу на этот вопрос», — заявил Фоконне корреспонденту RT.
32-летний француз в конце 2010 года был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушения антидопинговых правил.
Виктор Ан не получил приглашения на участие в ОИ-2018 от Международного олимпийского комитета, его апелляция в Спортивный арбитражный суд была отклонена.
Фоконне стал седьмым по итогам забега на 1500 м.
Ранее сообщалось, что Семён Елистратов выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м.