Дисквалифицированный в прошлом французский шорт-трекист Фоконне отказался отвечать на вопрос о Викторе Ане

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Ранее дисквалифицированный за допинг французский шорт-трекист Тибо Фоконне отказался отвечать на вопрос об отсутствии на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане россиянина Виктора Ана.
Дисквалифицированный в прошлом французский шорт-трекист Фоконне отказался отвечать на вопрос о Викторе Ане
  • Виктор Ан
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Нет, я не отвечу на этот вопрос», — заявил Фоконне корреспонденту RT.

32-летний француз в конце 2010 года был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушения антидопинговых правил.

Виктор Ан не получил приглашения на участие в ОИ-2018 от Международного олимпийского комитета, его апелляция в Спортивный арбитражный суд была отклонена. 

Фоконне стал седьмым по итогам забега на 1500 м.

Ранее сообщалось, что Семён Елистратов выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м.

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