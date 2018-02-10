«Еле сдерживал слёзы на подиуме»: первый российский призёр ОИ-2018 Елистратов — о своём успехе в Пхёнчхане

Российский шорт-трекист Семён Елистратов стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане на дистанции 1500 метров. После финиша он признался, что не хотел показывать свои слёзы радости, а потому закрыл глаза руками. Спортсмен посвятил медаль не приглашённым на соревнования соотечественникам и рассказал, что его отговаривали от поездки на Олимпиаду. Как отреагировал на свой успех Елистратов — в материале RT.

После завоевания бронзовой медали на Олимпиаде в Пхёнчхане Семён Елистратов признался, что думал о своих соотечественниках, которым не было позволено выступить на этих Играх. Им он посвятил свою медаль.

«Я еле сдерживал слёзы на подиуме. Это очень тяжёлая медаль, выстраданная. Многие говорили: «Семён, какие тебе Олимпийские игры?» А я взял и показал, что я могу! Я не отступил там, где другие отступали, и не сдался там, где другие сдавались. Безумно рад и безумно горд! Посвящаю медаль всем ребятам, которых подло и мерзко, без каких-либо объяснений, отстранили. Не сдавайтесь и боритесь до конца! Я знаю, что это непросто, но так надо!» — такими были первые слова 27-летнего спортсмена после финиша.

Свой забег, в котором он обошёл шестерых соперников, прокомментировать по горячим следам Елистратов не смог, но зато нашёл слова, чтобы описать, что для него значит выигранная медаль.

«Не знаю, были ли шансы на большее. Нужно посмотреть видео, после этого смогу сказать. Ошибки какие-то были. В любом случае для меня в связи со всеми обстоятельствами, которые происходят, к сожалению, вокруг нашего спорта, из-за жёстких падений и болезней эта олимпийская медаль не бронзовая, не золотая, а платиновая», — сказал олимпийский чемпион Сочи.

Елистратов также рассказал, как поддерживал связь с отстранёнными от Олимпийских игр спортсменами и какие слова слышал в свой адрес.

«Меня все поддерживали, говорили: «Семён, никого не слушай, иди вперёд и до конца, на твоём месте мы бы тоже поехали на Олимпиаду». Буквально за несколько дней до Игр мне сказали ещё раз подумать, полечу я или нет. Ну как я мог не ехать? Это моя жизнь, моя мечта», — признался Елистратов.

По словам спортсмена, опыт прошлых Олимпийских игр помог ему настроиться на финальную гонку.

«Для меня это уже третьи Олимпийские игры. Это такие соревнования, на которых нельзя предугадать, кто какое место займёт. Я выходил на старт с мыслью: «Ну чего мне переживать? Готов — значит, готов. Что я натренировал, то сейчас и получу». Я выходил на старт с абсолютно спокойной головой. Только были впечатления от победы в полуфинале, в том забеге всё получилось, как надо. В финале были ошибки, но не успеваю всё обдумать — впереди награждение, тесты на допинг, звонки...» — посетовал Елистратов.

Борьба сразу с восемью соперниками стала неожиданностью для россиянина — обычно в финале на дистанции 1500 метров выступают всего по шесть шорт-трекистов.

«Это было необычно. Я сразу понял, что нельзя садиться назад, тогда шансы на олимпийский пьедестал быстро исчезнут. Поэтому пытался всё время бежать рядом с лидерами. Сейчас не знаю, как надо было действовать на последних двух кругах — осторожничать или рисковать, — чтобы быть выше третьего места. Трибуны кричали, тренер кричал, ничего было не понятно. Но я сказал себе, что надо сконцентрироваться, раз приехал сюда. Конечно, этот путь был проделан не зря, я сам его для себя выбрал ещё в детстве», — сказал спортсмен.

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Отдельно Елистратов рассказал про важность выигранной им медали.

«Эта бронзовая награда — теперь самая главная в жизни! Она была очень тяжёлой. Передать то, что я чувствую, какие у меня эмоции, я не могу. Это можно только самому почувствовать. Когда я финишировал и увидел, что стал третьим, то было такое радостное помутнение. Была мысль, что надо закрыть очки, чтобы не сфотографировали, как мужчина из Российской Федерации плачет. Буквально месяц назад на Кубке мира я был 20-м, а сегодня я на пьедестале!» — заключил первый российский призёр Олимпиады в Пхёнчхане.

Олимпийский чемпион на дистанции 1500 метров Лим Хё Джун признался на пресс-конференции, что хотел бы выступить на Олимпиаде вместе с отстранённым Виктором Аном. Спортсмен из Южной Кореи рассказал, что всегда восхищался им.

«Я многому научился у него. Он мне сказал, что я могу выступать хорошо. Ан дал мне много советов. Я увидел его в 2006 году во время Олимпиады в Турине, и тогда у меня появилась мечта принять участие в Играх. Я очень уважаю его. После того как услышал новость о его недопуске, очень огорчился. Для меня было бы волнительно быть с ним в одном и том же забеге», — рассказал Лим.