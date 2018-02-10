«Чтобы они чувствовали себя как дома»: американец рассказал, почему поддержал россиян флагом на церемонии открытия ОИ

Американец Филип Вахуда решил поддержать российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом на Олимпиаде в Пхёнчхане. Во время церемонии открытия Игр он развернул на трибуне российский флаг. В интервью RT он заявил, что считает решение МОК о недопуске ряда россиян несправедливым. По словам американца, он не удивится, если выяснится, что действия МОК были политически мотивированы.

— Как вы решились на столь неординарный поступок?

— Я пришёл на Церемонию открытия Игр с флагом России и попросил меня с ним сфотографировать, поскольку хотел выложить снимки в социальные сети и привлечь внимание общественности. Затем, когда российские спортсмены вышли на стадион во время парада, я снова развернул флаг и немного им помахал. Не знаю, заметили ли его россияне, но я на это надеялся. Более того, мне в лицо дул ветер, поэтому флаг быстро сложился. Вот и всё, что я сделал.

— Зрители на стадионе как-нибудь на это отреагировали?

— В общем-то, нет. Позади меня какие-то люди скандировали «Россия!». И это было здорово.

— Они знали, что вы не из России?

— Вовсе нет. Я с ними даже не разговаривал. Кроме того, позади меня сидели американцы, которые и предложили мне сделать снимок, что было очень мило с их стороны.

— А они что сказали о вашей затее?

— Посмеялись. Просто посмеялись. Они спокойно ко всему отнеслись. Хотя другие американцы, с которыми я общался, высказывались довольно отрицательно. Сложно сказать, почему, но мне кажется, это всё из-за негативного освещения России в американских СМИ. Обидно, что мы не можем про это забыть хотя бы на время Олимпийских игр.

— Где вам удалось раздобыть российский флаг?

— Купил за шесть долларов в одном новозеландском секонд-хенде.

— Как российский флаг оказался в секонд-хенде в Новой Зеландии?

— Это магазин типа военторга, у них там атрибутика из множества стран, в том числе и России. Я увидел флаг и купил. Я вообще-то собирался приобрести чешский флаг — я болею за Чехию, но его там не оказалось, и я подумал: я и Россию хотел поддержать, почему бы не купить российский? И купил.

— То есть вы спланировали свою акцию заранее. Почему решили поддержать Россию?

— Да, я слышал о допинговом скандале, о том, что России придётся соревноваться под нейтральным флагом, и подумал, что неплохо было бы немного поддержать российских спортсменов — ведь они четыре года тренировались, готовясь представить свою страну на играх, а теперь их такой возможности лишили.

Мне хотелось, чтобы они почувствовали себя как дома, продемонстрировать всем, что россияне такие же, как они. Ведь Олимпийские игры — праздник для всей планеты.

— Международный олимпийский комитет (МОК) считает решение отстранить ряд российских спортсменов легитимным и настаивает на этом, несмотря на то что Спортивный арбитраж заявил о невиновности этих атлетов. Теперь многие люди по всему миру, в том числе представители власти, выражают МОК свою поддержку. Почему вы решили выразить протест?

— Я не слишком хорошо знаком с подробностями допингового скандала и не знаю, какое решение было бы правильным. Я всего лишь пытаюсь оставить политику в стороне, продемонстрировать чувство солидарности и поддержать спортсменов. Мы абсолютно уверены в том, что конкретно эти атлеты чистые. В этом нет никаких сомнений, но их наказывают за возможные проступки других людей. Я против коллективной ответственности. Если эти олимпийцы ни в чём не виноваты, они должны иметь возможность представлять свою страну. Я подумал, что они оценят мой жест.

— Вам кто-нибудь что-то говорил по этому поводу? Вы делились с кем-то своими фотографиями?

— Я просто опубликовал их в соцсетях.

— Это разозлило кого-нибудь?

— Вовсе нет.

— Люди не говорили, что вы поступили неправильно? В конце концов, вы ведь должны поддерживать и американскую сборную.

— Я ведь не говорю, что допинга не существует. Я американец — и при этом поддерживаю Россию. Пытаюсь забыть о политике. Россию часто критикуют в американской прессе. А ведь смысл Олимпийских игр — в единстве. Смотрите: Южная и Северная Корея выходят на церемонии открытия под одним флагом. И я подумал, что России было бы приятно, если я, американец, поддержал бы её сборную. Мне кажется, все чистые спортсмены заслуживают поддержки, а россиян не поддерживали, поэтому мне показалось, что это будет хорошим жестом.

— Как вы считаете, действия МОК и Спортивного арбитражного суда слишком политизированы? Их, поведение, на ваш взгляд, мотивировано политикой?

— Мне кажется, когда огромное количество спортсменов из одной страны зарабатывает дисквалификацию накануне Олимпийских игр и не успевает её оспорить, когда им не говорят при этом, в чём конкретно их вина, то в совпадение здесь верится с трудом.

Не могу заявлять с полной уверенностью и обвинять кого-то конкретно, но на обычное совпадение это не похоже. Разумеется, вряд ли когда-нибудь получится узнать, что происходило на самом деле, но если действия этих организаций всё же политически мотивированы — ведь США предпринимают немало попыток дискредитировать Россию и её лидеров на международной арене, — то я бы не стал удивляться.

— Вы переживаете из-за отсутствия кого-то из россиян конкретно?

— Мне обидно, что я не увижу всех звёздных спортсменов. А ведь россияне — лучшие в мире во многих областях. Немножко грустно, что не увижу их. Но по большей части обидно за то, что эти спортсмены готовились четыре года, а теперь им говорят — на основании одних лишь подозрений, а не фактов, — что они не будут принимать участие в соревнованиях, и оспорить это решение спортсмены толком не могут. На мой взгляд, это весьма несправедливо.

— И всё-таки…

— Виктор Ан. Я очень хотел его увидеть. Мне было интересно, как отреагируют на него зрители, ведь он выступал за Корею, а потом перебрался в Россию. Мне кажется, что соотечественников его решение привело в замешательство, поскольку они не поняли, почему он так поступил. Жаль, что не доведётся его увидеть.