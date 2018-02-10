Развернувший флаг России на церемонии открытия ОИ-2018 американец рассказал о своих мотивах

Американский болельщик Филип Вахуда, продемонстрировавший российский флаг во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, объяснил мотивы своего поступка.

«Я хотел проявить солидарность с российскими спортсменами. Это неприятно, когда ты четыре года упорно работаешь ради Олимпиады, а затем тебя лишают права представлять свою страну без твоей собственной вины. Я понимаю, почему спортсмены сейчас могут чувствовать себя отшельниками. Думаю, они заслуживают поддержку, так же как и все команды», — заявил Вахуда RT.

Ранее пользователи сосцетей восхитились действиями американского болельщика.