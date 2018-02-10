В сети восхитились развернувшим российский флаг на церемонии открытия ОИ-2018 американцем
Американский болельщик Филип Вахуда развернул российский флаг на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, чем вызвал восхищение пользователей соцсетей.
Российские болельщики поблагодарили Вахуду за поддержку и назвали его «своим человеком».
Парень, спасибо за поддержку !!— Alex Petukhoff (@Alex_Petukhoff) 9 февраля 2018 г.
Красавчик. Наш человек.— Николай Смирнов (@nickolas_vs) 9 февраля 2018 г.
Мо-ло-дец.— Надя Маттила (@NadjaMattila) 9 февраля 2018 г.
Ранее американский болельщик рассказал, что сожалеет о недопуске Виктора Ана и Антона Шипулина на Олимпийские игры.
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