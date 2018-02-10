В сети восхитились развернувшим российский флаг на церемонии открытия ОИ-2018 американцем

Американский болельщик Филип Вахуда развернул российский флаг на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, чем вызвал восхищение пользователей соцсетей.

Российские болельщики поблагодарили Вахуду за поддержку и назвали его «своим человеком».

Парень, спасибо за поддержку !! — Alex Petukhoff (@Alex_Petukhoff) 9 февраля 2018 г.

Красавчик. Наш человек. — Николай Смирнов (@nickolas_vs) 9 февраля 2018 г.

Мо-ло-дец. — Надя Маттила (@NadjaMattila) 9 февраля 2018 г.

Ранее американский болельщик рассказал, что сожалеет о недопуске Виктора Ана и Антона Шипулина на Олимпийские игры.