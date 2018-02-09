Американский болельщик пришёл на церемонию открытия Олимпиады с флагом России

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Болельщик из США принёс на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане российский флаг. Данный поступок он объяснил желанием поддержать шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина, которые в числе прочих не получили приглашения на Олимпиаду от МОК.
Американский болельщик пришёл на церемонию открытия Олимпиады с флагом России
  • RT

Филип Вахуда из Окленда беспрепятственно пронёс триколор с изображением орла и надписью «Россия» и развернул его прямо на трибунах.

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», — объяснил американец RT.

Ранее команду олимпийских атлетов из России встретили аплодисментами на церемонии открытия ОИ-2018. 

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