Американский болельщик пришёл на церемонию открытия Олимпиады с флагом России
- RT
Филип Вахуда из Окленда беспрепятственно пронёс триколор с изображением орла и надписью «Россия» и развернул его прямо на трибунах.
«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», — объяснил американец RT.
Ранее команду олимпийских атлетов из России встретили аплодисментами на церемонии открытия ОИ-2018.