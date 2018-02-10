Дебют Медведевой, медальные перспективы Репилова и борьба Фуркада с Бё: анонс третьего дня Олимпиады

Главным событием третьего дня Олимпиады в Пхёнчхане для российских болельщиков станут соревнования фигуристов в командном турнире. Короткую программу у женщин исполнит дебютантка Игр Евгения Медведева. Роман Репилов продолжит борьбу за медаль в санном спорте, а молодые отечественные лыжники постараются преподнести сюрприз в скиатлоне. В биатлоне зрители станут свидетелями нового противостояния Мартена Фуркада и Йоханнеса Бё. О главных событиях дня и шансах российских спортсменов на медали — в материале RT.

Кёрлинг

03:05 / Микст. Седьмой тур

Стадион: Центр кёрлинга «Каннын»

Болельщики уже привыкли к тому, что первые дни Олимпиады начинаются с кёрлинга. Не станет исключением и воскресенье. Россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий проведут заключительный матч группового этапа с командой из Швейцарии. При этом отечественный дуэт обеспечил себе попадание в полуфинал за две игры до конца.

Для российских кёрлингистов попадание в плей-офф — огромный успех. С другой стороны, они являются действующими чемпионами мира в дабл-миксте, дисциплине для Олимпиады новой. В Пхёнчхане у Брызгаловой и Крушельницкого появляется реальный шанс побороться за медаль.

Фигурное катание

04:00 / Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец

05:45 / Командные соревнования. Женщины. Короткая программа

07:40 / Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа

Стадион: Ледовая арена «Каннын»

Сразу в трёх дисциплинах пройдут соревнования у фигуристов. Первыми на лёд выйдут представители танцевальных пар. Россию в данном виде программы представят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Их главными конкурентами станут канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, а также Майя и Алекс Шибутани из США.

«Думаю, что Боброва и Соловьёв должны взять на себя весь танцевальный турнир. У них есть шанс как минимум быть призёром Олимпиады в командном турнире, думаю, что основная нагрузка в танцах будет на них. Теоретически есть шанс на медаль и в индивидуальном турнире», — сказал ТАСС известный тренер и серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Илья Авербух.

В короткой программе командного турнира не выступят двукратные чемпионы мира — французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. На прошедшем чемпионате Европы в Москве они заняли первую строчку, опередив Боброву и Соловьёва на 9,17 балла.

В женском турнире Россию представит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Одна из главных фавориток в женском одиночном турнире исполнит короткую программу, а её главными конкурентками станут серебряная медалистка прошлогоднего мирового первенства канадка Кэйтлин Осмонд, а также японка Сатоко Мияхара и итальянка Каролина Костнер.

«Мияхара очень нестабильна. Травма сыграла свою роль, поэтому её результаты тоже не предугадать. Осмонд на трёх последних стартах неудачно выступила в произвольной программе, в том числе плохо откатала на своём национальном чемпионате. Если она не выступит чисто на Олимпийских играх, её никто не поставит высоко на пьедестал», — сказала РИА Новости фигуристка Алёна Леонова.

Сама Медведева в субботу провела свою первую тренировку на арене зимней Олимпиады. Причём особое внимание российская спортсменка уделяла прыжкам. Вероятнее всего, командные соревнования станут для неё разминкой перед индивидуальным турниром. Именно победа в нём является главной целью отечественной фигуристки.

Евгения Медведева

РИА Новости

Завершится выступление фигуристов произвольной программой спортивных пар. В ней Россию представят Наталья Забияко и Александр Энберт. Они вышли на замену Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, которые триумфально выступили в короткой программе и помогли сборной страны вернуться в борьбу в общем зачёте после неудачного выступления Михаила Коляды.

По их словам, решение сняться с командного турнира обусловлено выступлением в личных соревнованиях.

«Мы руководствуемся здравым смыслом. Если бы был перерыв перед личными соревнованиями, то мы могли бы выступить. Но личные соревнования слишком близко», — отметил Морозов.

Сноуборд

04:00 / Мужчины. Слоупстайл. Финал.

07:30 / Женщины. Слоупстайл. Квалификация

Стадион: «Бугван Фёникс Парк»

В дисциплине слоупстайл медали разыграют сноубордисты. К сожалению, Россия в данном виде программы осталась без представителей. Владислав Хадарин не сумел преодолеть квалификацию, заняв лишь 11-е место.

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«Трасса хорошая, но невероятно сложная. Можно перечислить причины, по которым я не прошёл (в финал. — RT), но это будут отмазки. Это мои личные ошибки, которые нужно будет отработать, да и сам опыт должен, конечно, быть. Но от своей второй попытки я получил персональное удовлетворение», — цитирует спортсмена ТАСС.

Атлет заверил, что не собирается опускать руки и будет готовиться к следующим Олимпийским играм, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

«Я буду продолжать тренироваться и планирую выступить на следующей Олимпиаде. Больше чем уверен, что через четыре года у меня будет совершенно иной уровень катания, моральной и физической подготовки», — заявил спортсмен.

Всего в финал вышли шестеро спортсменов: Максанс Парро и Марк Макморрис, Тайлер Николсон (все трое из Канады), Редмонд Джерард (США), Столе Сандбек (Норвегия) и Сеппе Смитс (Бельгия).

Три с половиной часа спустя стартует квалификация у женщин. За место в финале поборется россиянка Софья Фёдорова. На двух предыдущих этапах Кубка мира она заняла восьмое и шестое места соответственно. А одной из главных фавориток является американка Джейми Андерсон — действующая олимпийская чемпионка в данной дисциплине.

Горные лыжи

05:00 / Мужчины. Скоростной спуск

Стадион: Горнолыжный центр «Ёнпхён»

Потенциально побороться за высокие места в данном виде мог один из лидеров сборной России Павел Трихичёв, но тренерский штаб команды принял решение поберечь недавнего призёра этапа Кубка мира.

«Трихичёв стартует в альпийской комбинации, гигантском слаломе, слаломе и командных соревнованиях и не примет участие в скоростном спуске и супергиганте», — приводит «Р-Спорт» слова заместителя главного тренера сборной России Анастасии Попковой.

Таким образом, медали в скоростном спуске будут разыграны без участия отечественных спортсменов. Главными претендентами на золото в данном виде являются швейцарец Беат Фойц, одержавший в текущем сезоне КМ три победы в скоростном спуске, и норвежец Аксель Лунн Свиндал.

Лыжные гонки

09:15 / Мужчины. Скиатлон.

Стадион: Лыжный центр «Альпензия»

Честь России будут отстаивать молодые лыжники Андрей Ларьков, Денис Спицов, Алексей Виценко и Андрей Мельниченко. До статуса фаворитов они ещё не доросли, но способны по-хорошему удивить болельщиков. В данном виде действительно возможны сюрпризы, и молодые россияне регулярно преподносили их в текущем сезоне.

Так, Спицов занял третье место в финальном этапе «Тур де Ски» и завершил многодневку на 13-й строчке. А в молодёжном зачёте Кубка мира (для лыжников младше 23 лет) он располагается на четвёртом месте, уступая только норвежцу Юханнесу Клебу и соотечественникам Александру Большунову и Алексею Червоткину, которые в скиатлоне участие не примут.

Ларьков также отметился со знаком «плюс» на одном из этапов «Тур де Ски», выиграв серебро масс-старта в Валь-дь-Фьемме.

Но, пожалуй, главными претендентами на медали будут всё-таки иностранные лыжники: француз Морис Манифика, швейцарец Дарио Колонья, канадец Алекс Харви и тот самый Клебу. А четыре года назад в Сочи победу в скиатлоне отпраздновал именно Колонья.

Андрей Ларьков

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Конькобежный спорт

10:00 / Мужчины. 5000 м

Стадион: Олимпийский овал «Каннын»

В данном виде россияне, к сожалению, тоже представлены не будут. Главной надеждой страны на длинных дистанциях был Александр Румянцев, но он не получил от МОК допуск на Олимпиаду. А ведь отечественный конькобежец на предолимпийском чемпионате Европы в Коломне завоевал две серебряных награды, в том числе на 5000 метров. Он же является лучшим из россиян в общем зачёте КМ в данном виде, расположившись на седьмой строчке.

Впрочем, и без Александра на пятикилометровой дистанции будет кому побороться за награды. Главным фаворитом здесь, безусловно, является голландец Свен Крамер, трёхкратный олимпийский чемпион. Четыре года назад в Сочи на 5000 метрах первенствовал именно он.

Санный спорт

12:50, 14:50 / Мужчины. Одноместные сани. 3-я и 4-я попытки

Стадион: Центр санных видов спорта «Альпензия»

Главным событием дня для российских болельщиков, конечно, станет сражение Романа Репилова за медаль в санном спорте. После двух первых попыток он идёт третьим, уступая только немцу Феликсу Лоху и американцу Крису Мэздзеру. В воскресенье состоятся две оставшихся попытки, и россиянин настроен решительно.

«Я не очень доволен своим выступлением. Ехал хорошо, очень быстро. Но жажда подняться как можно выше в протоколе всё испортила. Я не должен был совершать ошибки. Следовало действовать более внимательно и абстрагироваться от лишних мыслей. Моя задача — выполнить четыре заезда без грубых ошибок. Слава богу, помарка во втором не отбросила меня далеко. Теперь мне нужно просто хорошо проехать, а там видно будет», — подвёл итоги первого соревновательного дня Репилов.

Также медальные чаяния российских болельщиков были связаны с именем Семёна Павличенко, но он после двух попыток расположился лишь на 12-м месте. В спину ему дышит, выражаясь фигурально, Степан Фёдоров, занимающий промежуточную 13-ю строчку.







Роман Репилов

globallookpress.com

© Frank Hoermann/SVEN SIMON

Фристайл

13:30 / Женщины. Могул. 2-я квалификация

15:05, 15:40, 16:15 / Женщины. Могул. Финал

Стадион: «Бугван Фёникс Парк»

За выход в финал в могуле поборются три представительницы России — Регина Рахимова, Марика Пертахия и Екатерина Столярова. С первой попытки ни одной из спортсменок не удалось попасть в десятку сильнейших и гарантировать себе место в заключительном раунде турнира.

Пертахия, занявшая 12-е место в первой квалификации, не считает, что это перечёркивает её надежды на награды турнира.

«Я рассчитываю на подиум на этой Олимпиаде. Очень хотелось бы, чтобы всё получилось у меня. Это возможно, ничего нет сверхъестественного в этом. В первой квалификации у меня немножко не по плану пошло, впереди ещё вторая квалификация есть. Сегодня была как бы разминка», — высказала она мнение РИА Новости.

На одну ступень выше оказалась Рахимова, а Столярова стала 20-й. При этом на этапах Кубка мира россиянки демонстрировали довольно успешные выступления. В частности, они регулярно входили в число шести лучших, а в финской Руке Пертахия завоевала бронзу.

Лучший результат в первом отборочном турнире показала француженка Перрин Лаффон. Второй стала канадка Анди Нод, которая занимает второе место в общем зачёте Кубка мира. Его лидер — Джейлин Кауф из США — стала пятой.

Биатлон

14:15 / Мужчины. Спринт.

Стадион: Центр биатлона «Альпензия»

Санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) лишили Россию лидера мужской биатлонной сборной — Антона Шипулина. Помимо него, приглашения на Игры не получили Алексей Волков и Евгений Гараничев, а Александр Логинов не имел шанса принять участие в соревнованиях из-за наличия допингового прошлого. В их отсутствие страну на турнире представят Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Лучшим результатом Антона на этапах Кубка мира нынешнего сезона стало пятое место в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде. На счету Елисеева лишь 17-е место в спринте в Хохфильцене. Это говорит о том, что россияне вряд ли сумеют претендовать на высокие места на Олимпиаде.

«На любые соревнования нужно выходить с максимальным настроем. К тому же Олимпиада — это высшие соревнования. Психологически ощущаю ли прессинг? Ну, немного непонятная ситуация... Это не прессинг, а давит непонятность», — сказал Елисеев РИА Новости.

Бабиков посетовал на холодную погоду в Пхёнчхане, отметив, что она является причиной дополнительного дискомфорта.

«Пока очень трудно привыкнуть именно к этому. Если бы была более комфортная погода, было бы легче отстраниться от остальных проблем. Сейчас в каждой тренировке стараюсь найти подход к экипировке, чтобы не мёрзнуть. Большая проблема в том, что нам приходится манипулировать с оружием, из-за чего нельзя надеть очень толстые варежки, потому что тогда ты не будешь ничего чувствовать. Нужно найти золотую середину, но это очень трудно, потому что у нас тренировки проходят в такое время, когда каждые 15 минут становится всё холоднее и холоднее», — рассказал спортсмен.

Золото Олимпиады разыграют между собой Мартен Фуркад и Йоханнес Бё. В нынешнем сезоне они не оставляют никаких шансов своим соперникам, одержав победу на 14 из 15 этапов Кубка мира. Лишь однажды главная награда досталась не одному из них — произошло это в спринтерской гонке в Эстерсунде, где выиграл Тарьей Бё.

Мартен Фуркад и Йоханнес Бё

AFP

© FRANCK FIFE

Хокеей

15:10 / Женщины. Групповой этап. Россия — Канада

Стадион: Хоккейный центр «Квандон»

Для женской сборной России по хоккею Олимпиада начнётся самым тяжёлым образом. В первом же матче отечественная команда встретится с Канадой. «Кленовые листья» в женском хоккее выигрывают практически всё, а если и терпят поражение, тот от соседок из США. Однако золото Олимпийских игр Канаде не досталось лишь однажды — в Нагано в 1998 году. С тех пор эта команда непобедима.

Россиянкам же остаётся рассчитывать лишь на бронзовые награды. А в игре с Канадой успехом для подопечных Алексея Чистякова станет даже заброшенная шайба. Впрочем, на Олимпиаде, как известно, всегда есть место чуду.