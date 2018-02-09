Фигуристы Забияко и Энберт заменят Тарасову и Морозова в командных соревнованиях на ОИ-2018
Российская пара фигуристов Наталья Забияко — Александр Энберт выступят в произвольной программе командных соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Фигуристы заменят в команде олимпийских спортсменов из России дуэт Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
После двух видов программы команда олимпийских спортсменов из России занимает третье-четвёртое место.
Ранее сообщалось, что фигуристы Тарасова и Морозов не выступят в произвольной программе командного турнира ОИ-2018.
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