Фигуристы Забияко и Энберт заменят Тарасову и Морозова в командных соревнованиях на ОИ-2018

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Российская пара фигуристов Наталья Забияко — Александр Энберт выступят в произвольной программе командных соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Фигуристы заменят в команде олимпийских спортсменов из России дуэт Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

После двух видов программы команда олимпийских спортсменов из России занимает третье-четвёртое место.

Ранее сообщалось, что фигуристы Тарасова и Морозов не выступят в произвольной программе командного турнира ОИ-2018.

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