Фигуристы Забияко и Энберт заменят Тарасову и Морозова в командных соревнованиях на ОИ-2018

Российская пара фигуристов Наталья Забияко — Александр Энберт выступят в произвольной программе командных соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.