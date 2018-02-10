Саночник Репилов стал третьим по итогам двух попыток на ОИ-2018

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Россиянин Роман Репилов занимает третье место по итогам двух попыток в соревнованиях в одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Саночник Репилов стал третьим по итогам двух попыток на ОИ-2018
  • Роман Репилов
  • Reuters
  • © Arnd Wiegmann

Во втором заезде россиянин с результатом 47,740 секунды занял третье место. Немец Феликс Лох стал первым, а американец Кристофер Маздзер — вторым. Россияне Семён Павличенко и Степан Фёдоров показали 12-й и 13-й результаты соответственно.

По сумме двух попыток лидирует Лох (1 минута 35,299 секунды). Второе место занимает австриец Давид Гляйршер. Репилов поднялся на третью строчку.

Фёдоров после двух попыток занимает 13-е место, Павличенко поднялся на 17-е.

Третья и четвёртая попытки пройдут 11 февраля.

Ранее сообщалось, что россиянин Семён Елистратов выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м.

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