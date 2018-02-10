Саночник Репилов стал третьим по итогам двух попыток на ОИ-2018
- Роман Репилов
- Reuters
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Во втором заезде россиянин с результатом 47,740 секунды занял третье место. Немец Феликс Лох стал первым, а американец Кристофер Маздзер — вторым. Россияне Семён Павличенко и Степан Фёдоров показали 12-й и 13-й результаты соответственно.
По сумме двух попыток лидирует Лох (1 минута 35,299 секунды). Второе место занимает австриец Давид Гляйршер. Репилов поднялся на третью строчку.
Фёдоров после двух попыток занимает 13-е место, Павличенко поднялся на 17-е.
Третья и четвёртая попытки пройдут 11 февраля.
Ранее сообщалось, что россиянин Семён Елистратов выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м.