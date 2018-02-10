Российские кёрлингисты досрочно вышли в полуфинал турнира в дабл-миксте на ОИ-2018

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Российские кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова обеспечили себе досрочный выход в полуфинал турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Спортсмены одержали четыре победы и потерпели одно поражение по итогам пяти матчей и в настоящий момент лидируют на групповом этапе. В шестом туре Крушельницкий и Брызгалова сыграют с дуэтом из Канады.

Ранее российские кёрлингисты прокомментировали четвёртую победу подряд на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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