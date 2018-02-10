Российские кёрлингисты прокомментировали четвёртую победу подряд на Олимпиаде в Пхёнчхане

Кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий прокомментировали победу над сборной Южной Кореи в турнире по дабл-миксту на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«В восьмом энде была сложная ситуация. Мы вели всего два очка, а у корейцев оставалось право на пауэр-плей и был камень в доме. Ситуация предполагала, что нам нужно было очень хорошо сыграть. Мы разнервничались, первые три камня совсем не получились. Слава богу, что удалось собраться и сделать два последних броска хорошо», — сказали спортсмены.

Также Брызгалова и Крушельницкий поделились планами на оставшиеся матчи группового этапа и плей-офф.

«Мы пока не считали очки. У нас ещё две игры, будем настраиваться на них. Нас вроде как обрадовали уже, что квалифицировались, но мы хотим быть как можно выше. Неважно, с кем встречаться в полуфинале. Все команды сильные, каждая может сыграть очень хорошо. Про Канаду не знаем, мы ещё с ними не играли. Они законодатели мод в классическом кёрлинге, но не в дабл-миксте, а их нынешняя пара только сейчас образовалась», — рассказали россияне.

Ранее российские кёрлингисты победили Южную Корею в дабл-миксте на Олимпиаде.