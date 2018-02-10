Сборная России по кёрлингу победила южнокорейцев в дабл-миксте на Олимпиаде
Спортсмены из России обыграли южнокорейцев в соревнованиях по кёрлингу в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча завершилась в экстра-энде со счётом 6:5.
Ранее россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, победили китайскую пару Ван Жуй — Ба Дэсинь в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
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