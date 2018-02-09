Российские кёрлингисты обыграли команду Китая в матче ОИ-2018

Короткая ссылка
Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий победили китайскую пару Ван Жуй — Ба Дэсинь в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Встреча завершилась со счётом 6:5.

Россияне после четырёх туров имеют три победы и одно поражение.

В пятом туре россияне встретятся с хозяевами соревнований — сборной Южной Кореи.

Ранее российские кёрлингисты Брызгалова и Крушельницкий победили финнов в дабл-миксте на ОИ-2018.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.