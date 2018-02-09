Российские кёрлингисты обыграли команду Китая в матче ОИ-2018

Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий победили китайскую пару Ван Жуй — Ба Дэсинь в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Встреча завершилась со счётом 6:5. Россияне после четырёх туров имеют три победы и одно поражение. В пятом туре россияне встретятся с хозяевами соревнований — сборной Южной Кореи. Ранее российские кёрлингисты Брызгалова и Крушельницкий победили финнов в дабл-миксте на ОИ-2018.