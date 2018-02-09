Российские кёрлингисты Брызгалова и Крушельницкий победили финнов в дабл-миксте на ОИ-2018

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Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий победили финских спортсменов Оону Каусте и Томи Рантамяки в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Встреча завершилась со счётом 7:5.

Россияне после трёх туров имеют две победы и одно поражение.

Следующий матч олимпийских атлетов из России состоится против сборной Китая. Начало — в 7:35 по московскому времени.

Ранее российские кёрлингисты обыграли норвежцев на ОИ-2018.

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