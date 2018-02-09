Российские кёрлингисты Брызгалова и Крушельницкий победили финнов в дабл-миксте на ОИ-2018

Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий победили финских спортсменов Оону Каусте и Томи Рантамяки в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.