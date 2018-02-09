Американские СМИ: российские кёрлингисты выглядят как шпионы

Журналист Дэн Ветцел заявил, что российские кёрлингисты, выступающие на ОИ-2018, выглядят как шпионы.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, выступающие в дабл-миксте, по мнению Ветцела, похожи на героев фильмов.

«Брызгалова похожа на героиню фильма про Джеймса Бонда, а Крушельницкий — на героя фильма «Форсаж». Русские просто троллят весь мир, отправляя на соревнования по кёрлингу спортсменов, которые выглядят как двойные агенты», — написал Ветцел в своей колонке на Yahoo Sports.

Ранее россияне Брызгалова и Крушельницкий победили китайскую пару Ван Жуй — Ба Дэсинь в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.