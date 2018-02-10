Подиум Елистратова, рекорд Бьорген и «открытый чемпионат Нидерландов»: результаты второго дня Олимпиады

Во второй день Олимпиады в Пхёнчхане российские спортсмены завоевали первую медаль. Шорт-трекист Семён Елистратов занял третье место на дистанции 1500 метров. Норвежская лыжница Марит Бьорген не сумела одержать победу в скиатлоне, но выиграла серебро и стала самой титулованной спортсменкой в истории Олимпийских игр, а представительницы сборной Нидерландов в конькобежном спорте заняли весь подиум на дистанции 3000 метров. О самых интересных событиях олимпийской субботы — в материале RT.

Медаль

В субботу эксперты не ожидали пополнения медальной копилки сборной России. Предполагалось, что в лыжах, биатлоне, шорт-треке, прыжках на лыжах с трамплина и конькобежном спорте отечественным спортсменам не удастся завоевать наград. Поэтому бронза шорт-трекиста Семёна Елистратова на дистанции 1500 метров стала для всех приятной неожиданностью. В отсутствие Виктора Ана именно уроженец Уфы оказался главной надеждой болельщиков в своём виде спорта. И не подвёл.

В финал россиянин вышел с лучшим временем, но в решающем забеге поначалу держался за пределами первой тройки. Тем не менее за пару кругов до финиша равновесие потеряли сразу несколько соперников и Семён переместился на третье место, которое уже никому не отдал. После финиша Елистратов предпочёл не снимать очки, потому что не мог сдержать слёз радости.

«Я уже говорил, что любая медаль будет для меня золотой или платиновой! Невероятно рад, что сделал это, несмотря на все обстоятельства вокруг российского спорта! Я посвящаю эту медаль всем ребятам, которые были отстранены от Игр таким жестоким и несправедливым способом! Эта награда — для вас!» — поделился эмоциями отечественный спортсмен.

Победу же, к радости местных трибун, одержал молодой кореец Лим Хё Джун, установивший олимпийский рекорд (2 минуты 10,485 секунды) и опередивший голландца Шинки Кнегта.

Любопытно, что одним из соперников Елистратова по финалу стал француз Тибо Фоконне, в своё время отбывший 18-месячную дисквалификацию за употребление допинга, что не помешало МОК допустить его на Олимпиаду, тогда как абсолютно чистый Ан не получил приглашения без объяснения причин. Корреспондент RT попытался пообщаться с Фоконне на эту тему, но тот энтузиазма не проявил.

«Нет, я не отвечу на этот вопрос», — был краток француз.

Кстати, корейские болельщики остались разочарованы тем, что Ан не приехал на игры, которые проходят на его родине.

«Мне нравится Ан Хён Су (корейское имя Виктора Ана. — RT). Я бы поддерживал его, если бы ему разрешили выступать. Не знаю, почему его нет здесь», — сказал RT Чха Сын Хан.

Другой болельщик, Чхэ У Сык рассказал, что разочарован отсутствием Ана на ОИ.

«Я хотел бы увидеть Виктора Ана. Я разочарован. Я бы поддерживал его так же, как и других корейцев. Он бы занял первое место», — сказал он.

Перспектива

Первый комплект наград Олимпиады разыгрывался в лыжных гонках. Отечественным лыжницам в скиатлоне на 15 километров, как и предполагалось, завоевать медалей не удалось, но молодые российские спортсменки продемонстрировали достойные результаты: 22-летняя Наталья Непряева финишировала восьмой, а 23-летняя Анастасия Седова — 12-й.

«Я считаю, что это очень достойное выступление, очень хорошее. Все девочки — в тридцатке, и для нас это приятный результат. Хочу отметить, что четыре года назад в Сочи женщины в скиатлоне выступили хуже, так что мы довольны результатом», — приводит слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе телеканал «360».

Победу же одержала шведка Шарлотт Калла. В конце дистанции она совершила мощный рывок, поддержать который соперницам не удалось. Второй финишировала 37-летняя Марит Бьорген, что не помешало ей стать самой титулованной спортсменкой зимних Олимпиад в истории среди женщин. Серебро скиатлона — 11-я награда Игр для норвежки (шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая). По общему количеству медалей она опередила советскую лыжницу Раису Сметанину и итальянку Стефанию Бельмондо, которые имеют по десять наград. В ближайших гонках Бьорген способна не только улучшить собственное достижение, но и завоевать седьмую золотую награду.

«Чистая» стрельба

Не случилось сенсации для российского спорта и в биатлоне. В спринте стартовали две отечественные стреляющие лыжницы — Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. На финише они расположились далеко за пределами первой десятки (20-я и 33-я соответственно). Татьяне подняться выше не помогла даже точная стрельба, а ведь, кроме неё, все десять мишеней закрыли лишь одержавшая победу Лаура Дальмайер и Дуня Здоуц из Австрии. Все остальные ошибались на сильном ветру, но только не немка. Действующая обладательница Кубка мира продемонстрировала, что в настоящий момент является сильнейшей биатлонисткой планеты. Золото в спринте стало первым олимпийским в её карьере, но, кажется, далеко не последним. Правда, сама биатлонистка, которой в августе исполнится только 25 лет, немного напугала своих поклонников.

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«Сейчас я олимпийская чемпионка, но не знаю, что буду делать завтра или в следующем году, продолжу ли свою карьеру в биатлоне», — откровенно заявила Дальмайер после финиша.

Что касается россиянок, то им помогали буквально всем миром, поскольку МОК сильно урезал и тренерский штаб отечественной сборной. Акимовой и Кайшевой подсказывали на дистанции специалисты, работающие с командами Казахстана, Белоруссии и Южной Кореи.

«На каждом круге они очень много помогали, они все наши. Огромное им спасибо! У нас здесь настоящая биатлонная семья. К нам все хорошо относятся, мы хорошо общаемся. Я слышала поддержку каждый круг и на рубеже», — рассказала Акимова.

Подсказывала девушкам и сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина.

«Настя нас очень поддерживает. Всегда подсказывает, помогает. Большое спасибо ей за это», — поблагодарила соперницу Кайшева.

Голландский подиум

В отличие от биатлонисток, в конькобежном спорте на дистанции 3000 метров у Натальи Ворониной имелись некоторые шансы на медаль. К тому же жребий преподнёс ей небольшой подарок — отечественная спортсменка бежала в последней, 12-й паре, уже имея представление о результатах конкуренток. Правда, в соперницы Наталье досталась трёхкратная олимпийская чемпионка из Чехии Мартина Сабликова. Россиянка начала забег весьма стремительно и не только оторвалась от именитой оппонентки, но даже всерьёз претендовала на тройку. Увы, высокий темп Ворониной удалось удерживать весьма недолго. Вскоре Сабликова вырвалась вперёд, а россиянка опускалась всё ниже в промежуточном протоколе. В результате Наталья показала лишь десятое время, а чешке не хватило до подиума всего полсекунды — она осталась на обидном четвёртом месте.

Таким образом, пьедестал оказался полностью оранжевым, то есть занятым представительницами Нидерландов. Ирен Вюс не смогла завоевать пятое олимпийское золото в карьере, пропустив вперёд более молодую соотечественницу Карлейн Ахтеректе. Бронза в «открытом чемпионате Нидерландов» досталась Антойнетте де Йонг.

Сюрприз

В кёрлинге до розыгрыша медалей пока далеко, но россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уже порадовали болельщиков в миксте. В четырёх первых турах они одержали три победы, уступив только США. А успех в следующем матче против хозяев из Южной Кореи автоматически выводил отечественный дуэт в полуфинал. В результате Анастасии и Александру удалось одержать непростую победу в противостоянии не только с соперниками, но и трибунами, которые активно поддерживали своих спортсменов, — 6:5.

После этого Брызгалова и Крушельницкий позволили себе немного расслабиться и без шансов уступили, пожалуй, главным фаворитам дабл-микста — канадцам (2:8). Россияне теперь могут спокойно готовиться к полуфиналу, а медаль любого достоинства для них станет грандиозным успехом.

Санный спорт

Весьма близок к завоеванию медали и российский саночник Роман Репилов, который является одним из главных фаворитов. В субботу состоялись две попытки из четырёх, и по их итогам отечественный спортсмен занимает третью строчку, уступая лишь немцу Феликсу Лоху и американцу Кристоферу Маздзеру. Тем не менее Репилов до последнего будет пытаться улучшить свой результат и постарается побороться не просто за медаль, а за награду высшей пробы.

«Я не очень доволен выступлением. Ехал хорошо, очень быстро. Из-за того, что хотел подняться наверх, усугубил всё. Ошибки не должно было быть, надо было действовать внимательней. Я стараюсь абстрагироваться от мыслей, что от меня кто-то чего-то ждёт. Моя задача — сделать четыре заезда без грубых ошибок», — объяснил Роман.

А вот двум другим россиянам рассчитывать на подиум не приходится. Степан Фёдоров занимает промежуточное 13-е место, а Семён Павличенко — 17-е. Последний в первой попытке с ходу установил новый рекорд трассы, но это не сильно отразилось на его положении в протоколе.

Неудачи

В слоупстайле российские болельщики ждали успеха от молодого сноубордиста Владислава Хадарина, но он не сумел пробиться даже в финал. А ведь перед Олимпиадой спортсмен обещал исполнить уникальный трюк, который не делает больше никто в мире, — Frontside 1800 Flat Rotation. К сожалению, первая попытка в квалификации закончилась для россиянина полным провалом, и он получил за неё лишь 23,05 балла. Во второй Хадарину удалось набрать 64,16 очка, но он остался лишь 19-м.

Если Елистратову удалось принести России первую медаль, то его коллеги по женской сборной разочаровали в полуфинале на дистанции 3000 метров. Отечественная эстафетная четвёрка заняла последнее место в своём забеге из-за обидного падения.

Неудачно выступили и российские прыгуны с трамплина HS-109. Лучшим из наших в финале стал Денис Корнилов, занявший лишь 24-е место. Победу же одержал немец Андреас Веллингер. Серебро и бронза досталась норвежцам Йоханну Андре Форфангу и Роберту Юханссону соответственно.

Прилёт Загитовой

Одной из главных претенденток на золото в составе российской сборной Алине Загитовой в Южной Корее выступить ещё только предстоит. В субботу же фигуристка прилетела в Пхёнчхан.

Простуда

Главная соперница Загитовой Евгения Медведева прибыла в Южную Корею раньше, но уже успела простудиться. Сообщается, что на тренировку в субботу фигуристка вышла с лёгким недомоганием. Остаётся надеяться, что к главным стартам вирусы оставят россиянку в покое, ведь со здоровьем у Медведевой в последнее время и без того было не всё ладно.

Музыка

Продолжает готовиться к соревнованиям и Михаил Коляда, который уже успел дебютировать на Олимпиаде в командном турнире. Первый старт закончился для уроженца Санкт-Петербурга провалом — он допустил два падения и занял лишь восьмое место. Видимо, чтобы поднять себе настроение, Коляда вышел на тренировку под популярные отечественные песни, в том числе «Хит-парад» Ольги Бузовой, «Танцуй со мной» Полины Гагариной и «Между мной и тобой» Оскара.

«Музыкальное сопровождение тренировок составляется из хитов разных стран, это обычное дело», — приводит слова представителя Международного союза конькобежцев ТАСС.

Поддержка

Несмотря на то что Антон Шипулин не получил допуск на Олимпиаду, он внимательно наблюдает за происходящим в Пхёнчхане и болеет за свою сестру Анастасию Кузьмину. В частности, спринт он смотрел в компании бывшего биатлониста, а ныне журналиста Ильи Трифанова. К сожалению, порадовать брата спортсменке не удалось. С тремя промахами она показала лишь 13-й результат и не смогла одержать победу в спринте на третьей Олимпиаде подряд.

Публикация от Илья Трифанов📺 НЕ Трифонов😉 (@trifanov) Фев 10, 2018 в 3:18 PST

Неполные ограничения

Пусть отечественные спортсмены выступают в Пхёнчхане под олимпийским флагом, организаторы Игр, похоже, так до конца и не разобрались в многочисленных ограничениях со стороны МОК. Например, накануне они внесли в стартовый лист скиатлона Юлию Чекалёву, не получившую допуск на Игры. А непосредственно перед стартом диктор на стадионе спокойно указывал национальность россиянок без прибавления слов «атлет» и «олимпийский». Другой любопытный момент: если на официальном сайте Игр напротив всех отечественных спортсменов стоит олимпийский флажок «ОАR», то на страничке Международной федерации лыжного спорта — обычный флаг России. Так было и в преддверии скиатлона. Впрочем, FIS санкции на отечественных лыжников и не накладывал.

Болт

Пока россияне продолжают сражаться за медали под олимпийским флагом, знаменитые ямайские бобслеисты планируют усилиться восьмикратным олимпийским чемпионом по лёгкой атлетике Усэйном Болтом.

«Мы бы были очень рады видеть Болта в бобслее, но сезон у нас очень длинный и напряжённый, поэтому вряд ли он сможет выступить более чем в двух стартах. Тем более сейчас он завершил карьеру и находится в достаточно расслабленном состоянии», — приводит олимпийский канал слова вице-президента Федерации бобслея и скелетона Ямайки Лео Кэмпбелла.