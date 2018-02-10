Бьорген вышла на первое место среди женщин по числу медалей на зимних Олимпиадах

Норвежская лыжница Марит Бьорген вышла на первое место по количеству завоёванных медалей среди женщин на зимних Олимпийских играх.

10 февраля спортсменка выиграла серебряную медаль в скиатлоне на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Она стала для неё одиннадцатой (шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая).

Бьорген обошла советскую лыжницу Раису Сметанину и итальянку Стефанию Бельмондо, которые имеют по десять медалей.

Ранее сообщалось, что шведская лыжница Калла стала первой олимпийской чемпионкой ОИ-2018 в Пхёнчхане.