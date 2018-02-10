Шведская лыжница Калла стала первой олимпийской чемпионкой ОИ-2018 в Пхёнчхане

Шведская лыжница Шарлотт Калла завоевала первое золото на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Второе место заняла норвежская спортсменка Марит Бьорген, третьей финишировала представительница Финляндии Криста Пармакоски.

Российские лыжницы Наталья Непряева, Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Алиса Жанбалова расположились на восьмой, 12-й, 18-й и 21-й позициях соответственно.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы внесены в протокол гонки на ОИ-2018 под флагом России.