Хоккеист олимпийской сборной США выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Подмосковье

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Хоккеист «Адмирала» Джонатан Блум прокомментировал гибель девушки одноклубника Сергея Ильина в авиакатастрофе в Подмосковье.

«Это ужасно. Мы знаем друг друга пару лет. Проснуться однажды и узнать, что твоей любви больше нет, — это страшно. Мои мысли со всеми, кто потерял своих близких. Мы друзья, хотя и не проводим время вместе из-за языкового барьера. Но это затронет нас всех в команде. Я всегда боюсь летать, я и в такси всегда пристёгиваюсь. Никогда не чувствую себя в безопасности в самолёте», — сказал Блум корреспонденту RT.

Ранее Екатерина Боброва от лица фигуристов выразила соболезнования семьям погибших при крушении Ан-148.

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