Боброва от лица фигуристов выразила соболезнования семьям погибших при крушении Ан-148

Российская фигуристка Екатерина Боброва, которая завоевала серебряную медаль в командном турнире Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, от лица сборной страны выразила соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

«Мы очень радуемся победам, катанию, празднику жизни. Но в нашей стране ночью произошла авиакатастрофа, в которой погиб 71 человек. Я от всей команды хочу выразить соболезнования родным и близким погибших», — сказала Боброва на пресс-конференции.

Спортсменка заявила, что рядом с этой трагедией меркнет всё вокруг.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) выделил специальную зону траура в Олимпийской деревне в связи c крушением Ан-148 в Подмосковье.