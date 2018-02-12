Боброва от лица фигуристов выразила соболезнования семьям погибших при крушении Ан-148

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Российская фигуристка Екатерина Боброва, которая завоевала серебряную медаль в командном турнире Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, от лица сборной страны выразила соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.
Боброва от лица фигуристов выразила соболезнования семьям погибших при крушении Ан-148
  • Reuters
  • © Damir Sagolj

«Мы очень радуемся победам, катанию, празднику жизни. Но в нашей стране ночью произошла авиакатастрофа, в которой погиб 71 человек. Я от всей команды хочу выразить соболезнования родным и близким погибших», — сказала Боброва на пресс-конференции.

Спортсменка заявила, что рядом с этой трагедией меркнет всё вокруг.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) выделил специальную зону траура в Олимпийской деревне в связи c крушением Ан-148 в Подмосковье.

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