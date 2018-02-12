МОК выделил специальную зону траура в Олимпийской деревне в связи c крушением Ан-148 в Подмосковье

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Международный олимпийский комитет (МОК) выделил специальную зону траура в Олимпийской деревне и выразил соболезнования семьям погибших в результате катастрофы пассажирского самолёта Ан-148 в Подмосковье.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что МОК готов оказать помощь всем, кому она необходима.

Ранее в МЧС рассказали о ходе поисковых работ на месте крушения Ан-148 в Подмосковье.

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