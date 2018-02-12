В МЧС рассказали о ходе поисковых работ на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

Поисковые работы на месте крушения самолёта Ан-148 в Московской области планируется завершить в течение семи суток. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

«Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Здесь в зоне ЧС мы планируем осуществлять основной этап поисковых работ в течение семи суток, потому что очень большая площадь разброса обломков самолёта, тяжёлый снег и рельеф местности», — приводит слова Пучкова Интерфакс.

Он подчеркнул, что подразделения МЧС взаимодействует со всеми федеральными структурами, а также со службами Московской области.

«Ведётся работа по поиску фрагментов тел, организации их идентификации, а также оказанию помощи Следственному комитету по выполнению всех процессуальных действий для выявления причин катастрофы», — добавил глава МЧС.

Ранее Владимир Пучков подтвердил, что все находившиеся на борту самолёта Ан-148 погибли, в связи с этим спасательная операция перешла в стадию поисковой.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.