Глава МЧС России сообщил о завершении спасательных работ на месте крушения Ан-148
«Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — цитирует Пучкова ТАСС.
Ранее в МЧС по Оренбургской области опубликовали уточнённый список пассажиров самолёта Ан-148.
Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.