Глава МЧС России сообщил о завершении спасательных работ на месте крушения Ан-148

Глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил, что все находившиеся на борту разбившегося в Московской области самолёта Ан-148 погибли, в связи с этим спасательная операция перешла в стадию поисковой.