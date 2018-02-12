В МЧС опубликовали уточнённый список пассажиров разбившегося в Подмосковье Ан-148
Как отмечается, на борту воздушного судна находились гражданин Швейцарии и гражданин Азербайджана.
Ранее глава МЧС России поручил создать транспортный коридор к месту крушения Ан-148 в Подмосковье.
Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.