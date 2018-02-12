Глава МЧС России поручил создать транспортный коридор к месту крушения Ан-148 в Подмосковье

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил создать транспортный коридор к месту крушения самолёта Ан-148 в Московской области.

«Одна из наших главных задач — обеспечить доступность проезда техники на место. Организуйте доступный транспортный коридор и пути подъезда», — цитирует Пучкова пресс-служба МЧС.

Он подчеркнул, что дорога к месту крушения, по которой заходила тяжёлая техника, уже разбита и, по его словам, проехать даже на специальной технике и снегоходах крайне тяжело.

Ранее сообщалось, что Пучков поручил взять под жёсткий контроль работы в районе крушения Ан-148.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.