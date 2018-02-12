В Белом доме выразили соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье

В Белом доме выразили соболезнования в связи с крушением пассажирского самолёта Ан-148 в Московской области.

«США глубоко опечалены трагической гибелью людей на борту рейса 703 саратовской авиакомпании. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и народу России», — отмечается в заявлении пресс-службы Белого дома.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-148.

Самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в город Орск 11 февраля. Погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа.