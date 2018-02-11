Климкин выразил соболезнования близким жертв крушения Ан-148

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-148 в Московской области, в результате которого погиб 71 человек. Об этом он заявил в своём Twitter.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалёку от Москвы», — написал он. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 февраля 2018 г. Кроме того, соболезнования выразили, в частности, президенты Армении, Греции, Чехии; МИД Израиля, Швеции, Норвегии; глава Европарламента; мэр Риги. Ранее сообщалось, что Ространснадзор проверяет аэропорт Домодедово в связи с крушением Ан-148. Самолёт Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в город Орск 11 февраля. Погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа.