Росавиация: в «Саратовских авиалиниях» не было серьёзных проблем с безопасностью полётов
«Серьёзных каких-то проблем в обеспечении безопасности полётов не было», — заявил Нерадько.
Он отметил, что Росавиация проведёт дополнительную проверку «Саратовских авиалиний».
Ранее сообщалось, что Ространснадзор организует внеплановые проверки в московском аэропорту Домодедово.
Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Московской области.
На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.