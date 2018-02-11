Росавиация: в «Саратовских авиалиниях» не было серьёзных проблем с безопасностью полётов

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Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что серьёзных проблем с обеспечением безопасности полётов в «Саратовских авиалиниях» до крушения Ан-148 в Подмосковье 11 февраля не было.

«Серьёзных каких-то проблем в обеспечении безопасности полётов не было», — заявил Нерадько.

Он отметил, что Росавиация проведёт дополнительную проверку «Саратовских авиалиний».

Ранее сообщалось, что Ространснадзор организует внеплановые проверки в московском аэропорту Домодедово. 

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Московской области.

На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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