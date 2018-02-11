Росавиация: в «Саратовских авиалиниях» не было серьёзных проблем с безопасностью полётов

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что серьёзных проблем с обеспечением безопасности полётов в «Саратовских авиалиниях» до крушения Ан-148 в Подмосковье 11 февраля не было.

«Серьёзных каких-то проблем в обеспечении безопасности полётов не было», — заявил Нерадько. Он отметил, что Росавиация проведёт дополнительную проверку «Саратовских авиалиний». Ранее сообщалось, что Ространснадзор организует внеплановые проверки в московском аэропорту Домодедово. Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение в воскресенье в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.