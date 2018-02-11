Ространснадзор проверяет аэропорт Домодедово в связи с крушением Ан-148
«Будет проводиться внеплановая проверка по аэропорту Домодедово, все службы, кто принимал участие в подготовке и отправке этого борта, будут проверены, в ближайшее время комиссия будет докладывать о первых результатах», — заявил Басаргин.
Ранее сообщалось, что Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании «Саратовские авиалинии» в связи с крушением самолёта Ан-148.
11 февраля самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. Погиб 71 человек на борту.