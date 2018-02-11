Следователи изымают документы в офисе «Саратовских авиалиний»

Следственные органы изымают документы в офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии», самолёт которой потерпел крушение в Московской области 11 февраля.

«Да, когда происходит лётное происшествие, то Ространснадзор изымает (документы) вместе с транспортной прокуратурой. Будут проверять теперь», — приводит ТАСС слова зампреда правительства Саратовской области Александра Буренина.

Отмечается, что изъятие документов производится в головном офисе авиакомпании в Саратове.

Ан-148 потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. На борту находился 71 человек. Все они погибли.

RT ведёт текстовую трансляцию.