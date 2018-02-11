Все пассажиры разбившегося в Подмосковье Ан-148 погибли
В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили, что все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Московской области самолёта Ан-148 — 65 пассажиров и шесть членов экипажа — погибли.
«На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
МЧС опубликовало на своём сайте список находившихся на борту разбившегося самолёта Ан-148 в Московской области.
Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля.
RT ведёт текстовую трансляцию.
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