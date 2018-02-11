Все пассажиры разбившегося в Подмосковье Ан-148 погибли

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили, что все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Московской области самолёта Ан-148 — 65 пассажиров и шесть членов экипажа — погибли.