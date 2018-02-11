МЧС опубликовало список пассажиров разбившегося самолёта Ан-148 в Подмосковье

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России опубликовало на своём сайте список находившихся на борту разбившегося самолёта Ан-148 в Московской области.

Согласно опубликованным данным, на борту самолёта находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля.

Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать обстоятельства крушения самолёта.

RT ведёт текстовую трансляцию.