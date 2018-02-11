Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу Ан-148 в Подмосковье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил правительству расследовать крушение самолёта Ан-148 в Московской области и выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

«Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что «Путин также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ».

Кроме того, Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-148 в Московской области. На борту находились более 70 человек.

RT ведёт текстовую трансляцию.