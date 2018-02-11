После крушения самолёта Ан-148 возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-148 в Московской области. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолёта Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного ст. «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — отметила она.

Ранее источник сообщил, что в Подмосковье разбился самолёт Ан-148, выполнявший рейс из Домодедова в Орск.

По некоторым данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.