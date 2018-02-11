Источник: в Подмосковье разбился пассажирский самолёт Ан-148

Пассажирский самолёт «Саратовских авиалиний» разбился после вылета из Домодедова в Орск. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«Предположительно, самолёт разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — заявил источник. По некоторым данным, на борту самолёта могли находиться около 70 человек. Отмечается, что самолёт мог разбиться в районе деревни Аргуново в Подмосковье.