Источник: в Подмосковье разбился пассажирский самолёт Ан-148

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Пассажирский самолёт «Саратовских авиалиний» разбился после вылета из Домодедова в Орск. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: в Подмосковье разбился пассажирский самолёт Ан-148
  • Reuters
  • © Michaela Rehle

«Предположительно, самолёт разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — заявил источник.

По некоторым данным, на борту самолёта могли находиться около 70 человек.

Отмечается, что самолёт мог разбиться в районе деревни Аргуново в Подмосковье.

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