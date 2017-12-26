Следовавший в Челябинск самолёт экстренно сел в Казани из-за смерти пассажира

Короткая ссылка
В Казани экстренно сел самолёт, следовавший по маршруту Москва — Челябинск, сообщает URA.RU.

По имеющимся данным, это произошло из-за остановки сердца у одного из пассажиров. Помочь мужчине на борту пытались медик и ещё два человека, но безуспешно.

«Потом медик сказал, что всё бесполезно, у него острый инфаркт, шок, он уже ушёл минут как 20», — заявил очевидец.

В конце октября сообщалось, что в Красноярске проводится проверка по факту смерти на борту самолёта мужчины.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119