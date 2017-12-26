Следовавший в Челябинск самолёт экстренно сел в Казани из-за смерти пассажира
В Казани экстренно сел самолёт, следовавший по маршруту Москва — Челябинск, сообщает URA.RU.
По имеющимся данным, это произошло из-за остановки сердца у одного из пассажиров. Помочь мужчине на борту пытались медик и ещё два человека, но безуспешно.
«Потом медик сказал, что всё бесполезно, у него острый инфаркт, шок, он уже ушёл минут как 20», — заявил очевидец.
В конце октября сообщалось, что в Красноярске проводится проверка по факту смерти на борту самолёта мужчины.
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