Источник: упавший Ан-148 обнаружен в Раменском районе Подмосковья

Упавший самолёт Ан-148 обнаружили с воздуха в поле в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Лежит в поле в Раменском районе, спасатели ещё не добрались», — заявил источник.

Отмечается, что самолёт пропал с радаров через две минуты после вылета из аэропорта Домодедово, на его борту, по некоторым данным, могли находиться 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее источник сообщил, что в Подмосковье самолёт «Саратовских авиалиний» разбился после вылета из Домодедова в Орск.