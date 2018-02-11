Источник: упавший Ан-148 обнаружен в Раменском районе Подмосковья

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Упавший самолёт Ан-148 обнаружили с воздуха в поле в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: упавший Ан-148 обнаружен в Раменском районе Подмосковья
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Лежит в поле в Раменском районе, спасатели ещё не добрались», — заявил источник.

Отмечается, что самолёт пропал с радаров через две минуты после вылета из аэропорта Домодедово, на его борту, по некоторым данным, могли находиться 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее источник сообщил, что в Подмосковье самолёт «Саратовских авиалиний» разбился после вылета из Домодедова в Орск.

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